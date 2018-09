13 Blacha-Treffer – aber TV Neerstedt zahlt Lehrgeld

Neerstedt - Die Handballerinen des TV Neerstedt zahlen in der Oberliga weiterhin kräftig Lehrgeld. Beim VfL Oldenburg III kassierte der Aufsteiger die dritte hohe Niederlage in Folge. 41:28 (16:13) hieß es nach 60 Minuten für den „Talentschuppen“ des Erstligisten. Mit nunmehr 2:6 Zählern sind die Neerstedterinnen inzwischen auf Tabellenplatz elf abgerutscht.

Gegen die topausgebildeten Oldenburger Yougsters sei sein Team nach der guten ersten Halbzeit am Ende chancenlos gewesen, erkannte Neerstedts Trainer Maik Haverkamp den verdienten Sieg der Gastgeberinnen an. Was Maik Haverkamp allerdings wurmte: „Wir lassen einfach zu früh die Köpfe hängen, wenn es deutlicher wird. Das müssen wir in Zukunft einfach besser machen.“

Im Gegensatz dazu ließ Oldenburg bis zum Abpfiff keinen Deut nach. Dass sein Pedant Torsten Feickert am Ende sogar noch eine Manndeckung ausprobierte, war für Maik Haverkamp nicht weiter tragisch. Andere Teams würden bei einer hohen Führung zurückstecken, meinte er: „Aber da sitzen 13 Spielerinnen auf der Bank, die alle Gas geben wollen. Das gehört dann dazu. Auch wenn 41 Gegentore weh tun – wir müssen einfach länger dagegen halten.“

Als mitentscheidend für die Höhe der Niederlage betrachtete Neerstedts Trainer auch die Verletzung von Johanna Stuffel. Die Kreisläuferin musste zu Beginn der zweiten Halbzeit nach einer unglücklichen Abwehraktion mit blutender Nase vom Feld. Zuvor habe Stuffel einige starke Szenen gehabt, berichtete Haverkamp. Beste Spielerin beim Aufsteiger war indes Agnieszka Blacha. Aber selbst mit ihren 13 Treffern konnte die Rückraumspielerin die deutliche Niederlage nicht verhindern.

Nach verschlafenem Beginn (0:4/4.) hielt der TV Neerstedt zunächst gut mit und lag beim Seitenwechsel lediglich mit drei Toren in Rückstand. Auch nach Wiederanpfiff blieb die Haverkamp-Crew zunächst im Spiel. Doch nach dem 19:22 (38.) brachen dann alle Dämme. - prü

TV Neerstedt: von Seggern, S. Huntemann - Blacha (13/5), Kurok (4), Rangnick (4), Albes (3), Stuffel (2), L. Huntemann (1), Sempert (1), Schmidt, Mathieu.