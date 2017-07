Bilger warnt: „Wir dürfen uns keinen Ausrutscher leisten“

Ahlhorn/Brettorf - Dank einer kleinen Aufholjagd haben die Erstliga-Faustballer des Ahlhorner SV ihre Chancen auf die DM-Teilnahme erheblich verbessert. Doch die Siege gegen die direkten Konkurrenten TV Voerde, TSV Hagen 1860 und VfL Kellinghusen sind nichts wert, wenn der Tabellendritte seine beiden Heimspiele gegen Schlusslicht SV Moslesfehn an diesem Freitag, 18.30 Uhr, und den Vorletzten Berliner TS (Sonntag, 11 Uhr) nicht gewinnt. Im Gegensatz dazu kann der TV Brettorf ganz entspannt in die Partie gegen den TSV Hagen 1860 gehen (Sonntag, 11 Uhr).

„Keine Frage: Das sind zwei Spiele, die wir gewinnen müssen. Daran führt kein Weg vorbei. Wir dürfen uns keinen Ausrutscher leisten“, bekräftigt ASV-Coach Karsten Bilger. Durch die jüngste Erfolgssträhne strotzt seine Crew vor Selbstbewusstsein. Überheblichkeit ist gegen die beiden designierten Absteiger dennoch fehl am Platze. „Genau da liegt die Gefahr“, warnt Bilger: „Beide Mannschaften können befreit aufspielen. Das ist gerade zu Beginn einer Partie tückisch. Wir müssen vom ersten Ball an hellwach sein.“

Das junge Team aus Moslesfehn stuft Bilger als kampfstark ein. „Wir dürfen sie gar nicht erst ins Spiel kommen lassen und müssen sie über Christoph Johannes unter Druck setzen“, fordert der 32-Jährige. Größere Rätsel gibt ihm die Berliner TS auf – trotz des glatten 5:0-Erfolgs im Hinspiel. Damals schonte der Aufsteiger – warum auch immer – seinen Hauptangreifer Timon Lützow.

Da die Brüder Arne und Erik Grotelüschen im Urlaub sind, werden Bilger und sein Co-Trainer Nils-Christoffer Carl notgedrungen ihre Namen auf den Spielberichtsbogen setzen. „Aber ich hoffe, dass die Jungs auch ohne unsere Hilfe erfolgreich sein werden“, sagt Bilger. Er könnte gut auf einen Einsatz verzichten. Am Sonntag gegen die Berliner TS steht ihm zumindest Arne Grotelüschen wieder zur Verfügung.

Leichte Personalsorgen hat auch Tim Lemke. Der Spielertrainer des TV Brettorf bangt noch um den Einsatz von Timo Kläner. Der Kapitän hat sich das Sesambein im Fuß angebrochen oder sogar gebrochen. „Dadurch ist er beim Laufen eingeschränkt“, berichtet Lemke. Zudem hat ihm Christian Abel signalisiert, dass die Saison wahrscheinlich für ihn schon beendet ist: Der 30-jährige Routinier plagt sich immer noch mit einer hartnäckigen Ellenbogenverletzung herum. Lemke selbst laboriert an einer Fersenreizung und würde gern aussetzen, um seinen lädierten Fuß zu schonen. Doch das ist aufgrund der Situation schwer möglich. Marcel Osterloh und Vincent Neu werden aushelfen. „Wir müssen gucken, ob wir aus der zweiten Mannschaft noch jemanden zusätzlich nominieren“, überlegt Lemke.

Nachdem die Brettorfer am vergangenen Wochenende mit dem 5:2 bei der Berliner TS den Klassenerhalt eingetütet haben, können sie ohne jeden Druck ins Match gehen. „Hagen hat deutlich mehr zu verlieren. Sie müssen gewinnen, wenn sie zur DM wollen“, bestätigt Lemke. Dennoch werden sich die Gastgeber reinhängen. Schließlich haben sie nach dem 1:5 im Hinspiel etwas gutzumachen. „Das war zusammen mit dem 0:5 in Ahlhorn unsere schlechteste Saisonleistung. Aber ich habe Hagen auch noch nie so gut gesehen“, meint Lemke. Außerdem hat er sich mit seinen Teamkollegen zum Ziel gesetzt, den fünften Tabellenplatz bis zum Saisonende zu verteidigen: „Das wäre für alle ein positives Erlebnis.“ - mar