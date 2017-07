Bilger muss nach 5:2 erst „einmal kräftig durchatmen“

Ahlhorn - Von Sven Marquart. Noch einmal mit einem blauen Auge davon gekommen sind die Erstliga-Faustballer des Ahlhorner SV am Freitagabend im „kleinen“ Derby gegen den SV Moslesfehn. Zwar wurde der DM-Aspirant beim 5:2 (8:11, 11:8, 5:11, 11:9, 11:9, 11:6, 11:6) seiner Favoritenrolle gerecht, doch das Tabellenschlusslicht war zumindest in den ersten fünf Sätzen ein gleichwertiger Gegner. Nicht von ungefähr musste ASV-Coach Karsten Bilger nach der Partie „einmal kräftig durchatmen“.

Das Spiel hatte kaum begonnen, da musste Schiedsrichter Michael Behrens (Wardenburger TV) die Begegnung beim Stand von 10:6 für Moslesfehn wegen eines Gewitters für rund zehn Minuten unterbrechen. Aber auch als es weiterging, fanden die Ahlhorner überhaupt nicht ihren Rhythmus. Ganz anders die noch sieglosen Gäste. „Moslesfehn hat befreit aufgespielt und eine klasse Leistung gezeigt“, lobte Bilger die Crew seines Trainerkollegen Bodo Würdemann. „Dagegen waren wir die ersten vier Sätze gefühlt gar nicht richtig auf dem Platz und haben uns durch Hektik und Unkonzentriertheiten selbst aus dem Spiel gebracht.“

Aufgrund seiner größeren Athletik und Routine hat ASV-Schlagmann Christoph Johannes eigentlich klare Vorteile gegenüber Florian Würdemann. Allerdings hatten die Schläge von Moslesfehns Hauptangreifer wesentlich mehr Zug. Und mit seinem unorthodoxen Stil beim Service bereitete Würdemann vor allem der rechten Ahlhorner Seite mit Sören Dahms und Paul Barklage einige Probleme bei der Annahme. So machte der Tabellenletzte nach dem 2:4 acht Punkte in Folge und nutzte seinen zweiten Satzball, um mit einer 2:1-Führung in die erste Pause zu gehen.

Nach Wiederbeginn setzte sich das Geschehen zunächst so fort. Moslesfehn legte im vierten Durchgang ein 6:3 vor. Doch die Ahlhorner rissen sich am Riemen, egalisierten zum 7:7 und schafften wenig später den Satzausgleich. Zu Beginn des fünften Abschnitts nahm Bilger die wohl spielentscheidende Taktikveränderung vor: Der ASV-Coach beorderte seinen Mittelmann Tim Albrecht von der Grundlinie weit ins Feld. „Florian Würdemann hat bockstarke Angaben geschlagen. Damit wollte ich ihm ein anderes Bild geben“, erläuterte Bilger. Zwar rannte sein Team bis zum 7:8 wieder einem Rückstand hinterher, hatte aber noch das bessere Ende für sich. „Mit dem 3:2 war der Bann dann gebrochen“, meinte Bilger.

Im sechsten Durchgang legte der Tabellendritte ein schnelles 6:2 vor und tütete den Satz ungefährdet mit 11:6 ein. Im siebten Abschnitt zog der ASV auf 7:1 davon und ließ danach nichts mehr anbrennen. Nach gut zwei Stunden Spielzeit verwandelten die Platzherren ihren zweiten Matchball.