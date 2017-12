Ahlhorner SV siegt zweimal souverän

Ahlhorn - Das Schneetreiben auf den nordrhein-westfälischen Autobahnen hat die Erstliga-Faustballer des Ahlhorner SV in den Kriechgang gezwungen. Zeitweise schlich ihr Bulli nur noch mit 50 Kilometern pro Stunde über die Trasse. Die Heimreise der Ahlhorner entwickelte sich somit zum krassen Kontrastprogramm gegenüber ihrer sportlichen Leistung.

Denn zuvor hatte die Crew von Trainer Karsten Bilger beim Leichlinger TV (5:2) und beim TSV Hagen 1860 (5:1) im Eiltempo zwei Siege eingefahren. „Aufgrund der Personalsituation bin ich froh, dass wir die beiden Spiele so souverän nach Hause gebracht haben“, erklärte Bilger.

Leichlinger TV – Ahlhorner SV 2:5 (12:14, 5:11, 4:11, 11:4, 12:10, 3:11, 4:11): Der ASV musste ohne Coach Bilger, Allrounder Sören Dahms sowie die Abwehrspieler Mats Albrecht und Erik Grotelüschen auskommen. Co-Trainer Nils-Christoffer Carl schickte stattdessen Christoph Johannes, Arne Grotelüschen, Paul Barklage, Tim Albrecht und Youngster Andrej Macht aufs Feld. Auf stumpfem Boden, der kein druckvolles Angabenspiel zuließ, gewannen die Gäste den ersten Durchgang nach ausgeglichenem Beginn mit 14:12.

Anschließend häuften sich bei den Leichlingern die Eigenfehler. Der ASV nahm dankend an und ging mit einer 3:0-Führung in die Satzpause. „Anschließend haben wir 20 Minuten das Faustball spielen eingestellt“, monierte Bilger. Auf der anderen Seite warfen die Hausherren nun nochmal alles in die Waagschale und verkürzten so auf 2:3 in den Sätzen. Doch die Ahlhorner rissen sich wieder zusammen und machten den Sack mit 5:2 zu.

Die Ahlhorner bewahrten gegen Hagen einen kühlen Kopf

TSV Hagen 1860 – Ahlhorner SV 1:5 (14:15, 6:11, 8:11, 11:8, 9:11, 3:11): Mit Sören Dahms anstelle von Andrej Macht trat der Tabellendritte tags darauf beim noch sieglosen Schlusslicht an. Der erste Durchgang war hart umkämpft. Doch die Ahlhorner bewahrten kühlen Kopf und gewannen den Abschnitt nach Abwehr eines Satzballs mit 15:14.

„Das war wichtig! Damit haben wir Hagen gleich den Wind aus den Segeln genommen“, betonte Bilger. Nachdem sein Team auch die beiden folgenden Durchgänge gewonnen hatte, konnte der Tabellenletzte zwar auf 1:3 verkürzen – mehr aber auch nicht. „Das war in Ordnung“, zog Bilger nach der „guten, kompakten Mannschaftsleistung“ ein positives Fazit.

Als nächstes muss der ASV am Sonnabend, 16. Dezember, 16 Uhr, beim punkt- und satzgleichen Tabellenzweiten VfK 01 Berlin antreten. - mar