Wildeshauser Bogenschützen Ralf Kant und Helmut Petermann holen Bezirkstitel

Dritter auf Bezirksebene, Vierter bei der Landesmeisterschaft: Martin Schulze vom Verein Bogensport Wildeshausen. © Bogensport Wildeshausen

Wildeshausen – Unter Leitung des neues Bogenreferenten Sascha Ahlhorn ist in Zetel die Hallen-Bezirksmeisterschaft im Bogenschießen über die Bühne gegangen. Auch der Verein Bogensport Wildeshausen war dort stark vertreten.

In der Kategorie Blankbogen Masters belegte Ralf Kant mit 493 Ringen den ersten Platz. Sein Vereinskollege Martin Schulze landete mit 484 Ringen knapp hinter dem Delmenhorster Detlev Pröhl (486) auf Rang drei.

Dustin Bolle trat in der Kategorie Recurve Jugend an und wurde mit 386 Ringen Vierter. Thomas Voigt kam bei den Recurve Masters auf 484 Ringe und wurde Sechster. Der Sieg ging hier an den Wildeshauser Helmut Petermann (534). Sein Sohn Ian Petermann wurde bei den Recurve Junioren mit 390 Ringen Zweiter.

Auch bei der Landesmeisterschaft in Tarmstedt waren zwei Wildeshauser unter den rund 250 Bogenschützen, die in der Sporthalle der Kooperativen Gesamtschule vor die Scheiben traten. Bei dem Turnier ging es um die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft im März in München. Bei den Blankbogen Masters verbesserte Martin Schulze seine Ringzahl auf 485 und wurde Vierter. Damit lag er diesmal vor Ralf Kant, der mit 474 Ringen auf Rang sechs landete. Platz drei ging an Uwe Jaschik vom Blumenthaler SV mit 492 Ringen. Landesmeister wurde Conrad Günther (BuS Land-Hadeln/527) vor Carsten Witte (TSV Westerhausen/505), die als einzige der insgesamt 30 Schützen in dieser Kategorie mehr als 500 Ringe erzielten.