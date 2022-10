Wildeshausen bekommt Besuch aus „einer anderen Liga“

Von: Cord Krüger

Das wird heikel: Viele freie Räume werden sich Kevin Radke (l.) und dem VfL Wildeshausen gegen Holthausen-Biene und Fabian Lindenschmidt (r.) nicht bieten. Der Tabellenführer „hat keinen Schwachpunkt“, mahnt VfL-Trainer Marcel Bragula. Archi © TBÜ

Der beste Sturm, die sicherste Defensive, der einsame Spitzenreiter: Am Samstag kommt Landesliga-Primus SV Holthausen-Biene zum VfL Wildeshausen in den Krandel. Dessen Trainer Marcel Bragula rechnet sich nicht viel aus. Wenigstens hofft er aber, dass das Torverhältnis seines Tabellen-13. nicht zu sehr leidet.

Wildeshausen – 5:0 gegen den Tabellensechsten Hansa Friesoythe, 3:0 vor mehr als 1 000 Zuschauern im Derby gegen den Dritten SV Meppen II, zuvor unter anderem ein 6:0 über GW Mühlen und ein 3:0 gegen den Fünften vom SV Bevern: Die Ergebnisse des Spitzenreiters SV Holthausen-Biene verursachen der Konkurrenz schon mulmige Gefühle. „Ich kann mich an kein Team der letzten Jahre erinnern, das die Landesliga dermaßen dominiert hat“, gesteht Marcel Bragula. „Biene spielt in einer anderen Liga, befindet sich in einer Super-Form und hat keinen Schwachpunkt“, mahnt der Trainer des VfL Wildeshausen, der den turmhohen Aufstiegsfavoriten zuletzt bei dessen Sieg gegen Meppens Zweite beobachtet hat. Klar, dass der Coach des Tabellen-13. vor dem Heimspiel am Samstag ab 15.00 Uhr im Krandel daher kleine Brötchen backt: „Gegen diese Formation müssen wir aufpassen, dass wir uns unser Torverhältnis nicht zerschießen lassen – denn das sieht zurzeit noch einigermaßen gut aus.“

Die Frage ist nur, wer die mit 49 Treffern stärkste Offensive der Liga im Zaum halten soll. Wildeshausens Innenverteidiger Philip Kleingärtner musste beim jüngsten 1:0-Sieg in Dinklage zehn Minuten vor Schluss mit einer Oberschenkelverletzung runter. Davor, im defensiven Mittelfeld, fällt der am Meniskus lädierte Alexander Kupka weiterhin aus.

Und wer könnte die mit nur sechs Gegentreffern in 13 Partien sicherste Abwehr dieser Klasse ärgern? Mit einem Dritt- und Regionalliga-erfahrenen Klasse-Schlussmann Nils Zumbeel, früher in Diensten des VfL Osnabrück und in diesem Sommer von Borussia Hildesheim in seine emsländische Heimat zurückgekehrt? Die Langzeitverletzten Maximilian Seidel und Lennart Osterloh sicher nicht, Lucas Abel nach seiner am Dienstag im Training erlittenen Oberschenkelzerrung höchstwahrscheinlich ebenso wenig. Dabei stünden dem VfL Alternativen für vorn gut zu Gesicht, denn die Emsländer als letztjähriger Gewinner der Aufstiegsrunde haben ihre Abwehrschwäche aus der Vorsaison eindrucksvoll in den Griff bekommen.

Angesichts dieser Vorzeichen könnte jeder verstehen, wenn B-Lizenz-Inhaber Bragula für Samstag eine deutlich defensivere Taktik wählt. „Aber das geht wahrscheinlich auch nicht gut, denn damit haben sogar schon Teams von oben richtig die Hucke voll bekommen.“

Unter anderem von Steffen Schepers. Der Stürmer führt mit aktuell 14 Treffern die Torschützenliste der Liga an und langte damit fast so oft zu wie der komplette VfL zusammen (16 Saisontore). „Von daher war es für uns schon sehr wertvoll, dass wir vorige Woche drei Punkte geholt haben“, sagt Bragula mit Blick auf den Erfolg in Dinklage. „Man könnte jetzt von einem Bonusspiel sprechen“, sagt er zu den Chancen gegen die Mannschaft von A-Lizenz-Inhaber Wolfgang Schütte, seit viereinhalb Jahren Trainer des SV und davor ein halbes Jahr lang Chefcoach des Regionalligisten BSV Rehden. Von vornherein abschenken will er die Partie jedoch keinesfalls: „Vielleicht fällt uns taktisch ja noch etwas ein.“

Ebenfalls Hoffnung schöpft der 47-Jährige aus der Tatsache, dass das Duell daheim über die Bühne geht – und nicht im berüchtigten Biener Busch, wo bereits einige Kontrahenten des früheren Oberligisten unter die Räder gekommen sind. „Bei uns zu Hause im Krandel haben wir schon für einige magische Momente gesorgt“, beschwört der Trainer ein nächstes kleines Wunder.

Gefeiert wird hinterher allerdings so oder so – denn ein Teil des VfL-Teams ist hinterher zur Hochzeit des früheren Erstherren-Verteidigers Lennart Flege eingeladen. „Deshalb haben wir das Spiel schon vor der Saison auf den Samstag verlegt und sind den Bienern dankbar, dass sie dem so unkompliziert zugestimmt haben“, unterstreicht Bragula. ck