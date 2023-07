Pia Neuefeind trifft bei Faustball-DM auf Ex-Club Ahlhorner SV

Von: Sven Marquart

Früher in Ahlhorn, jetzt in Unterhaugstett: Für Angreiferin Pia Neuefeind gibt es bei der DM ein Wiedersehen mit ihren ehemaligen Teamkolleginnen. © Bernhard Kaiser

Ahlhorn – Der Familienurlaub ist Janna Köhrmann heilig. Doch an diesem Wochenende unterbricht die Spielertrainerin des Faustball-Erstligisten Ahlhorner SV ihre Sommerfrische auf der westfriesische Insel Texel ausnahmsweise. Aus triftigem Grund, denn sie ist mit ihrer Mannschaft bei der deutschen Meisterschaft im baden-württembergischen Unterhaugstett gefordert.

„Wir wollen uns für unsere gute Saison belohnen“, sagt Janna Köhrmann. Das heißt: ins Halbfinale einziehen und um die Medaillen spielen. Als Zweiter der 1. Bundesliga Nord muss der ASV jedoch zunächst in die Qualifikation – und dort wartet eine ganz knifflige Aufgabe. Gegner im Eröffnungsmatch an diesem Samstag ab 10 Uhr ist das Team des Ausrichters TV Unterhaugstett, das sich als Dritter der 1. Bundesliga Süd erstmals für eine DM-Endrunde qualifiziert hat. „Das wird ein Spiel auf Augenhöhe. Unterhaugstett hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt“, sagt Janna Köhrmann.

Zur Entwicklung der Nordschwarzwälderinnen leistete Pia Neuefeind einen nicht unerheblichen Beitrag. „Das sorgt natürlich für eine gewisse Brisanz“, sagt Janna Köhrmann vor dem Wiedersehen mit ihrer ehemaligen Teamkollegin. Denn Pia Neuefeind hat das Faustball spielen beim Ahlhorner SV gelernt, ehe sie zur Feldsaison 2019 studienbedingt nach Unterhaugstett wechselte. Drei Jahre zuvor hatte die Angreiferin mit der deutschen Nationalmannschaft in Brasilien den WM-Titel gewonnen. Nun tritt die 25-Jährige erstmals bei einem offiziellen Turnier gegen ihren alten Verein an – und ist allein deshalb natürlich besonders motiviert.

Im Gegensatz zu ihren TVU-Mitspielerinnen verfügt Pia Neuefeind bereits über DM-Erfahrung. „Ich will versuchen, ihnen die Nervosität zu nehmen und Ruhe reinzubringen“, sagt die Entwicklungsingenieurin, die „so alle sechs bis acht Wochen“ auf Heimatbesuch in Ahlhorn ist. An diesem Wochenende machen sich jedoch ihre Eltern Bianca und Thomas mit dem Wohnmobil auf den Weg in Richtung Süden, um Tochter Pia spielen zu sehen.

Der Gewinner des Duells Unterhaugstett gegen Ahlhorn trifft im Halbfinale auf Südmeister TSV Dennach (Samstag, 15 Uhr). Topfavorit ist jedoch Titelverteidiger TV Jahn Schneverdingen. Der ungeschlagene Nordmeister bekommt es im Halbfinale entweder mit dem TV Segnitz oder dem Ohligser TV zu tun.

„Entscheidend wird sein, wie unsere jungen Angreiferinnen mit dem Druck klarkommen“, sagt Janna Köhrmann. Das gelang Jordan Nadermann, Mieke Kienast und Tokessa Köhler-Schwartjes in der Punktrunde, die der ASV mit 26:6 Zählern abschloss, ganz vorzüglich. Die Abwehr mit Michaela Grzywatz, Felicia Gißler und Sarah Albrecht ist ohnehin eine Bank. Kapitänin Sarah Albrecht, die zuletzt wegen Achillessehnenbeschwerden pausierte, ist zwar nicht 100-prozentig fit, wird aber spielen.