Harpstedterin Lotta Drews bestreitet ihre ersten Länderspiele

Von: Sven Marquart

Stolzer Moment: Lotta Drews im Deutschland-Trikot auf der Tribüne des Preußenstadions. © Drews

Harpstedt – Michael Würdemann platzte fast vor Stolz. „Das ist grandios! Eine tolle Geschichte!“, jubelte der Fußballspartenleiter des Harpstedter TB. Erstmals in seiner 141-jährigen Geschichte ist aus dem ältesten Sportverein des Landkreises Oldenburg eine waschechte Nationalspielerin hervorgegangen. Lotta Drews durfte in zwei Freundschaftsspielen der deutschen U 16-Auswahl gegen Norwegen das Trikot mit dem Bundesadler überstreifen.

„Das war eine echt krasse Erfahrung! Das sind besondere Momente, die man so schnell nicht wieder vergisst“, schwärmte Lotta Drews nach ihrer Rückkehr von dem einwöchigen DFB-Lehrgang in Münster mit den beiden Länderspielen als Höhepunkten. „Das ganze Drumherum war sehr, sehr professionell“, zeigte sich die 15-jährige Harpstedterin mächtig beeindruckt.

Das Gefühl, als im Preußenstadion die Nationalhymne erklang, sei „mit Worten gar nicht zu beschreiben“, erzählt Lotta Drews. Zunächst musste sie allerdings auf der Ersatzbank Platz nehmen. Als Bundestrainerin Friederike Kromp sie im ersten Spiel zu Beginn der zweiten Halbzeit für Lilly Damm (VfL Wolfsburg) aufs Feld schickte, sei sie sehr nervös gewesen. „Aber auf dem Platz war alles vergessen“, meinte sie. Vor 567 Zuschauern steuerte Lotta Drews, die auf dem linken Flügel unterwegs war, sogar zwei Vorlagen zum 5:0 (2:0)-Erfolg des deutschen Nachwuchses bei.

Zwei Tage später beim 1:1 (0:0) konnte sich die gelernte Mittelfeldspielerin, die beim SV Werder Bremen in der B-Juniorinnen-Bundesliga inzwischen im Sturm aufläuft, nicht so gut in Szene setzen. Sie war zehn Minuten vor Ende der Partie für Anja Zollner (Bayern München) auf der rechten Außenbahn eingewechselt worden. Die Norwegerinnen agierten diesmal sehr aggressiv. Zudem waren die Platzverhältnisse nicht gerade optimal. „Das Spiel war sehr hektisch. Deshalb war es schwierig für mich reinzukommen“, erläuterte Lotta Drews. Unter den 1141 Zuschauern waren auch ihre Familie und Freunde. Die große Kulisse („Das war echt heftig“) habe sie jedoch nicht gehemmt, sondern beflügelt.

Gerne hätte Lotta Drews ihr Trikot mit der Nummer 23 als Erinnerung an diesen speziellen Augenblick behalten. „Leider durften wir es nicht mitnehmen“, bedauert die Zehntklässlerin des Wildeshauser Gymnasiums. Möglicherweise bietet sich in Zukunft eine weitere Gelegenheit, um sich ein Souvenir zu sichern. Bereits in drei Wochen trifft sich die deutsche U 16-Auswahl am DFB-Campus in Frankfurt/Main zu einem Kaderlehrgang. Für Januar ist ein Wintertrainingslager angesetzt. Im Februar steht ein UEFA-Entwicklungsturnier an der portugiesischen Algarve an. „Ich werde dran bleiben, hart arbeiten und hoffe, dass ich dann wieder dabei bin“, erklärte Lotta Drews.

Verdient hätte sie es, finden jedenfalls Michael Würdemann und Doris Klaassen. Die Jugendleiterin des Harpstedter TB verfolgt den fußballerischen Werdegang der Nachwuchskickerin seit deren Anfängen und hat sie einst auch selbst trainiert. „Mir ist sofort aufgefallen, wie talentiert Lotta ist. Sie ist koordinativ unheimlich gut und hat ein tolles Sozialverhalten“, erinnert sich Doris Klaassen. Dass es ihr ehemaliger Schützling nun bis ins Nationalteam geschafft hat, versetze ihr „schon ein bisschen Gänsehaut“.