Bekommt Beckeln im Derby das „A-Game“ auf den Platz?

Von: Sven Marquart

Verletzte sich erneut an seiner lädierten Schulter: Beckelns Neuzugang Tobias Abeln. © Tamino Büttner

Landkreis – Es muss Mitte der 1990er-Jahre gewesen sein, als Eckard Zunft beim Harpstedter TB übergangsweise den damaligen Trainer Jürgen „Mine“ Wessel vertrat. Zum HTB-Kader gehörte damals auch Matthias „Jupp“ Büsing. „Ein Techniker und durchs Ohr gebrannt, aber ein absolut netter Kerl“, erinnert sich Zunft an die gemeinsame Zeit. Inzwischen sind sie Trainerkollegen und treffen nun mit ihren Teams Harpstedter TB (Zunft) und Beckeln Fountains (Büsing) aufeinander. Auch für Georg Zimmermann gibt es ein Wiedersehen: Der Coach empfängt mit dem FC Huntlosen den VfL Wildeshausen II. Bei den Krandel-Kickern hatte Zimmermann im Dezember hingeschmissen.

FC Huntlosen – VfL Wildeshausen II (Mittwoch, 19.30 Uhr): Nach ihren jüngsten Niederlagen brennen beide Teams darauf, die Scharte wieder auszuwetzen – die Wildeshauser, die mit 2:10 vom TV Munderloh abgewatscht wurden und noch auf ihren ersten Punkt warten, sicherlich noch ein bisschen mehr als die Gastgeber. Bei deren 0:3 gegen die SF Wüsting haperte es vor allem im Aufbau. Huntlosens Torjäger Stefan Merz musste zuletzt auf der Sechserposition aushelfen. „Dadurch fehlte uns vorne der Rammbock“, erläutert Abwehrchef Sebastian Merz. Nun kehrt zumindest Dennis Jielg zurück. „Dadurch sollten wir es einfacher haben, Chancen zu kreieren“, glaubt Sebastian Merz. Sein Team muss auf Ammar Hasan Ali (verletzt) und Kolja Schrinner (beruflich in Köln) verzichten. Auch das Debüt von Pascal Wollenweber (Arbeitsunfall) lässt weiter auf sich warten. „Nach so einem Ergebnis muss es Veränderungen geben“, kündigt Selcuk Keyik an. Gleichwohl will der VfL-Coach seine Elf „nicht komplett umkrempeln“. In Luca Stöver und Jonas Pleus, die aus dem Urlaub zurück sind, stehen ihm zwei zusätzliche personelle Alternativen zur Verfügung. Tjerk Tappe (Knieverletzung) und Florian Hertell (Urlaub) fallen weiterhin aus. „Wir haben das Momentum nicht gerade auf unserer Seite. Aber jeder weiß, worum es geht und dass wir punkten müssen“, sagt Keyik. Die Munderloh-Klatsche hat er mit seinem Team am Montag aufgearbeitet. „Jetzt wollen wir eine Reaktion zeigen.“ Sowohl Huntlosen (drei Treffer) als auch Wildeshausen (vier) haben das Toreschießen bislang nicht erfunden. „Deshalb gehe ich davon aus, dass das kein Offensivspektakel wird“, erwartet Keyik.

Harpstedter TB – Beckeln Fountains (Mittwoch, 19.30 Uhr): „Großartige Geheimnisse gibt es nicht – schließlich kennen sich die Jungs alle untereinander“, erklärt HTB-Coach Zunft. Außerdem teilten sich die beiden Samtgemeinderivalen während der Vorbereitung des Öfteren den Trainingsplatz. Dabei pflegten die Übungsleiter einen regen Austausch. „Das macht immer sehr viel Spaß! Ecki ist ein sehr netter Trainerkollege und menschlich ein ganz feiner Kerl“, sagt Büsing. Als Aufsteiger sind seine Fountains im Duell mit Vizemeister Harpstedt natürlich Außenseiter. „Das ist eine typische David-gegen-Goliath-Geschichte. Aber wer bibelfest ist, weiß ja, wie sie ausgegangen ist“, hofft Büsing auf eine Überraschung. Die Chancen stuft er nach Harpstedts 6:0-Erfolg in Ganderkesee allerdings gering ein: „Das war beeindruckend! Der HTB ist eine super Truppe und spielt nicht umsonst seit Jahren oben mit. Wir müssen sehen, dass wir unser A-Game auf den Platz bringen – dann könnte was gehen.“ Bei Beckeln fehlt Neuzugang Tobias Abeln, der sich beim 4:3 über den FC Hude II erneut an seiner lädierten Schulter verletzt hat. Aufseiten des HTB ist der Einsatz von Rene Kube und Julian Meyer (beide Zerrung) unwahrscheinlich. Dafür sind die Urlauber Niklas Fortmann und Lukas Brümmer wieder an Bord.