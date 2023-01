Beim TV Neerstedt herrscht Flaute

Von: Jürgen Prütt

Setzte den Schlusspunkt: Celina Struß (r.) traf zum 19:39-Endstand. © Tamino Büttner

Neerstedt – Durch zwei Last-Minute-Treffer hatten die Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt beim 26:26 gegen den TuS Jahn Hollenstedt zuletzt noch einen Zähler geholt. Den Rückenwind wollte die Crew von Trainerin Cordula Schröder-Brockshus im Heimspiel gegen den Wilhelmshavener HV nutzen. Doch daraus wurde nichts. Von Beginn herrschte bei den Grün-Weißen Flaute. Anders das Team von der Jade: Der WHV zog rasch auf 6:1 (12.) davon und sorgte am Ende mit einem 39:19 (19:10)-Erfolg bei den Gastgeberinnen für enttäuschte Gesichter.

„Wir hatten einen dieser Tage, an denen nichts zusammenläuft. Auf der anderen Seite gelingt Wilhelmshaven fast alles. Und dann steckte der Mannschaft auch noch die intensive Partie von Dienstag in den Knochen“, suchte Cordula Schröder-Brockshus nach Gründen für die Pleite. Zumindest etwas Positives hatte Neerstedts Trainerin dennoch zu berichten: „Wir lassen nicht komplett die Köpfe hängen und versuchen, das Beste daraus zu machen.“

Gelaufen war das Duell zwischen dem Tabellenelften aus der Gemeinde Dötlingen und den vom Bremerhavener Kai Flathmann trainierten Gästen bereits zur Pause. Der WHV hatte sich nicht auf seinem starken Beginn ausgeruht und die Führung in der Folge auf 16:5 (23.) ausgebaut. Sharleen Siemers zeichnete für den letzten Treffer in Halbzeit eins verantwortlich. Neerstedts Rückraumspielerin traf zum 10:19.

Der zweite Abschnitt verlief nach Wiederanpfiff ähnlich wie der erste: Die Partie wurde weiterhin vom Tabellensechsten von der Nordsee bestimmt. Wilhelmshaven zog über 30:13 (46.) bis auf 39:17 (59.) davon. Die beiden letzten Treffer in der einseitigen Begegnung gingen auf die Konten von Leonie Voigt und Celina Struß.

Wie von Cordula Schröder-Brockshus im Vorfeld erwartet, hatte der WHV mit Emma Neumann (8 Treffer), Pia Mertens (8) und Katharina Schanko (7) eine starke Rückraumreihe aufgeboten. „Emma Neumann haben wir nie in den Griff bekommen. Die war stark im Eins-gegen-eins und hatte immer ein Auge für ihre Nebenleute“, lobte Neerstedts Trainerin die Spielmacherin der Gäste. Für die Gastgeberinnen traf Katharina Stuffel am häufigsten. Viermal netzte die 29-jährige Rückraumlinke aus dem Feld heraus ein.

Durch die Niederlage steht beim TV Neerstedt punktemäßig auf der Habenseite weiter eine Acht. „Gegen solch einen starken Gegner wie Wilhelmshaven muss man nicht gewinnen“, betonte Cordula Schröder-Brockshus. Am kommenden Wochenende ist die Ausgangslage eine andere: Im Kellerduell gegen die SG Findorff (Samstag, 21. Januar, 17 Uhr) zählen die Punkte im Kampf gegen den Abstieg doppelt. Am ersten Spieltag der Saison gab es in Bremen keinen Sieger: Anna Rippe traf zehn Sekunden vor dem Abpfiff für den TV Neerstedt zum 23:23-Endstand.

Stenogramm TV Neerstedt – Wilhelmshavener HV 19:39 (10:19) TV Neerstedt: von Seggern, Huntemann - K. Stuffel (4), Storck (2), Kunz (1), Hanuscheck (1), Struß (4/2), Windhorst (1), Brinkert, Maus (3), Siemers (1), Sempert, Rippe, Voigt (2) Wilhelmshavener HV: Ricklefs, Hoveling - Lange-Emden (2), Niehaus (2), Lehmann (3), Neumann (8), Schanko (7/1), Röben (1), Mertens (8), Redler (8) Siebenmeter: TVN 5/2, WHV 2/1 Zeitstrafen: TVN 4, WHV 7 Schiedsrichter: Volkmar Hustedt