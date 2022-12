Letzte Auswärtsfahrt des Jahres führt TV Neerstedt zum punktgleichen Aufsteiger FC Schüttorf 09

Von: Jürgen Prütt

Sein Innenband hat was abbekommen: Linkshänder Max Hülsmann wird auch in Schüttorf nicht spielen. © Tamino Büttner

Neerstedt – Handball-Verbandsligist TV Neerstedt verschlägt es im letzten Auswärtsspiel des Jahres in den äußersten Südwesten Niedersachsens. Nahe der niederländischen Grenze bekommen es die Grün-Weißen aus der Gemeinde Dötlingen an diesem Samstag, 19.30 Uhr, mit dem FC Schüttorf 09 zu tun. Der Aufsteiger findet sich in der neuen Spielklasse bisher gut zurecht: 9:11 Punkte haben die Männer aus der Grafschaft Bentheim auf dem Konto – und weisen damit zwei Spieltage vor Ende der Hinrunde exakt die gleiche Ausbeute auf wie der TV Neerstedt.

„Schüttorf ist eine starke Mannschaft. Die gehören in diese Liga“, erwartet Andreas Müller ein enges Spiel. Neerstedts Coach will rechtzeitig von einer mehrtägigen Auslandsreise zurück sein. Der Bookholzberger geht davon aus, dass ihm bis auf Linkshänder Max Hülsmann der komplette Kader zur Verfügung steht. „Bei Max stand am Donnerstag eine genauere Untersuchung an. Es sieht so aus, als wenn es nichts mit dem Kreuzband ist. Einiges deutet aber darauf hin, dass das Innenband etwa abbekommen hat. Wir werden kein Risiko eingehen. Max ist noch jung, der ist heiß und will spielen. Notfalls setze ich da ein P vor“, unterstreicht Müller. Er werde mit seinem Youngster „behutsam umgehen“, versichert der 45-Jährige.

Beim jüngsten 31:25-Erfolg gegen die HSG Bützfleth/Drochtersen sprang Marcel Reuter für den etatmäßigen Haupttorschützen (65 Saisontreffer) in die Bresche. Gemeinsam mit Andrej Kunz avancierte der Linkshänder gegen die Gäste von der Elbe zum besten Neerstedter Werfer. Je neunmal waren beide erfolgreich. Nach zuvor drei Auftritten ohne Sieg kam der Sieg über das Tabellenschlusslicht für die Müller-Crew zur rechten Zeit. Bei einer weiteren Pleite wären die Neerstedter im Klassement der Verbandsliga Nordsee auf Platz zwölf abgestürzt.

„Wir treffen in Schüttorf auf eine über viele Jahre eingespielte Mannschaft“, erklärt Müller. Und auf eine, die in dieser Saison vor eigenem Anhang zu überzeugen wusste: Nur einmal hat das Team von 09-Trainer Andreas Huhmann in eigener Halle bisher den Kürzeren gezogen, und zwar beim 29:31 im Aufsteigerduell gegen die HSG Seevetal/Ashausen. Dass in der Schüttorfer „Jahnhölle“ ohne Backe gespielt wird, dürfe keine Ausrede sein, fordert Müller: „Darauf haben wir uns diese Woche eingestellt. Das darf gar nicht erst in die Köpfe rein.“

Während am Tabellenende der Liga die HSG Bützfleth/Drochtersen und der TSV Daverden aufpassen müssen, dass sie nicht den Anschluss verlieren, verspricht die Rückrunde in Sachen Titelkampf einiges an Spannung. Nur zwei Zähler sind die drei Topteams OHV Aurich II (19:3 Punkte), TV Schiffdorf (17:5) und Wilhelmshavener HV II (16:4) voneinander getrennt. Dahinter liegt der MTV Eyendorf (14:6) als Vierter in Lauerstellung.