Kreisliga-Start: Bei Beckelns Coach Büsing brennt schon das Feuer

Von: Julian Diekmann

Matthias Büsing © Büttner

Endlich geht sie wieder los. Am Freitag startet die Fußball-Kreisliga Oldenburg-Land/Delmenhorst in ihre neue Spielzeit. Erstmals mit dabei: Beckeln Fountains, dessen Coach Matthias „Jupp“ Büsing bereits ganz feuchte Hände hat. Eine Premiere feiert auch das Trainer-Duo Selcuk Keyik/Kai Schmale vom VfL Wildeshausen II. Und beim FC Huntlosen gibt Georg Zimmermann seinen Einstand als neuer Übungsleiter.

FC Huntlosen – Bookholzberger TB (Freitag, 19.30 Uhr): Auf Huntlosens neuen Trainer Georg Zimmermann wartet mit Aufsteiger Bookholzberg die große Unbekannte. „Daher werden wir erst mal abwarten, was sie uns anbieten, um dann darauf zu reagieren.“ Verzichten muss der FCH-Coach dabei auf Alexander Krause (Urlaub), Andreas Logemann (seine Frau und er erwarten ihr zweites Kind) sowie Dennis Jielg (Aufbautraining nach Corona-Infektion).

Beckeln Fountains – Ahlhorner SV (Freitag, 20.00 Uhr): Feuchte Hände hat bereits Beckelns Coach Matthias „Jupp“ Büsing, der mit seinem Club erstmals in der Vereinsgeschichte in der Kreisliga aufläuft. „Der Saisonstart fühlt sich ganz anders an als die Spielzeiten davor. Es ist viel mehr Feuer drin“, sagt Büsing, der gegen den ASV auf Timo Gralheer (Urlaub), Jann Lüllmann, Max Würdemann (beide Rippenbruch), Eike Büssenschütt (Sprunggelenk) und Jonas Gralheer (Knie) verzichten muss. „Ahlhorn wird uns alles abverlangen“, ahnt Büsing: „Wir müssen mit den wenigen Chancen, die wir bekommen, etwas anfangen. Sonst wird es schwer.“

TV Dötlingen – FC Hude II (Freitag, 20.00 Uhr): In Jannik Strickland (wegen Arbeit verhindert), Gerrit Schüler (Knie), Bartosz Drozdowski, Enis Stublla, Maximilian Struve, Lukas Welz und Marko Müller (alle Urlaub) muss TVD-Coach Marcus Welz auf gleich sieben Spieler verzichten: „Wir sind hoch motiviert und wollen gewinnen. Dafür müssen wir aber eine bessere Leistung abrufen als letzte Saison beim 0:0. Da hat uns Hude das Leben schwer gemacht.“

SV Achternmeer – VfL Wildeshausen II (Sonntag, 11.00 Uhr): Für das neue Wildeshauser Trainer-Duo Selcuk Keyik/Kai Schmale steht der erste Härtetest an. Er führt das Gespann zum Tabellensechsten der Vorsaison. „Auf uns wartet ein etablierter Kreisligist. Die vergangene Saison haben wir gleich zweimal gegen sie verloren. Jetzt gilt es, ein anderes Gesicht zu zeigen“, fordert Keyik, der am Sonntag auf Marius Meier, Nico Krumdiek, Christoph Löwe (alle privat verhindert) verzichten muss. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Hauke Glück (angeschlagen nach Rippenprellung).

VfL Stenum II – Harpstedter TB (Sonntag, 13.15 Uhr): Auch Eckard Zunft feiert Premiere. Und der neue HTB-Coach gesteht: „Die Vorfreude und Anspannung sind schon spürbar. Zuletzt haben wir auswärts oftmals gewackelt. Daher wollen wir es in Stenum erst mal vorsichtig beginnen, es mit einer kontrollierten Offensive versuchen.“ Nicht mitwirken können Lukas Brümmer (Muskelverhärtung) und Ole Volkmer (Zerrung).