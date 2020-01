Behlmers Blick geht nach oben

Bremerhavener ist mit 92 Treffern bester Werfer des TV Neerstedt

+ Treffsicher: Neerstedts Toptorschütze Marcel Behlmer (am Ball). Foto: Büttner

Neerstedt - Von Jürgen Prütt. Bei Marcel Behlmer standen die Zeichen am Ende der Saison 2018/2019 auf Veränderung. Nach vier Jahren beim Handball-Verbandsligisten TV Langen suchte der Bremerhavener eine neue sportliche Herausforderung. Dabei war die vergangene Spielzeit für den Rechtshänder keine schlechte gewesen, landete Behlmer doch in der Torschützenliste auf Platz sechs. Den Abstieg des Clubs aus dem Landkreis Cuxhaven konnten seine 180 Treffer allerdings nicht verhindern. „In Langen ist in der vorigen Serie nicht mehr alles rund gelaufen“, blickt der Berufsfeuerwehrmann zurück.