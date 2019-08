Beckmann kommt diesmal als Gegner

Landkreis – Mit Ausnahme des SV Atlas II, der seine ersten drei Saisonspiele allesamt souverän gewonnen hat, haben sich die Favoriten in der Fußball-Kreisliga bislang noch recht bedeckt gehalten. Zum Zirkel der Titelanwärter zählt auch der Ahlhorner SV. Der amtierende Vizemeister muss am vierten Spieltag daheim gegen Spitzenreiter Atlas II Farbe bekennen.

FC Huntlosen – VfR Wardenburg (Sonnabend, 16 Uhr): Auch der VfR Wardenburg dürfte in der Tabelle oben mitmischen. Nach der derben 1:8-Auftaktklatsche beim SV Atlas II rehabilitierte sich die Crew von Trainer Sören Heeren mit den Heimsiegen gegen Ahlhorn (6:2) und den TV Falkenburg (8:0). Zum VfR-Kader zählt seit dieser Saison auch wieder Dennis Beckmann, der in der vergangenen Saison noch das Trikot des FC Huntlosen trug. Der 25-jährige Offensivmann, der nach wie vor in Huntlosen wohnt, war in der vergangenen Saison mit 14 Treffern der erfolgreichste FCH-Schütze, obwohl er verletzungsbedingt nur 23-mal zum Einsatz kam. „Wir wissen, dass Dennis zocken kann“, sagt Huntlosens Trainer Maik Seeger: „Aber da sind in Wardenburg noch andere dabei, die das auch können – das wird schon eine schwierige Aufgabe.“ So wie die anschließenden Begegnungen gegen die Aufstiegsaspiranten Ahlhorn, SV Atlas II und Harpstedter TB. Deshalb ist Seeger froh, dass sein Team bereits sieben Zähler eingesammelt hat. Um in den nächsten vier Partien zu punkten, „werden wir im Abschluss kaltschnäuziger sein müssen als in den letzten drei Spielen“, meint Seeger, der in Lukas Dalichau (Studium), Leon Fenslage (Arbeit) und Johannes Hense (privat verhindert) auf drei potenzielle Startelfkandidaten verzichten muss.

VfL Wildeshausen II – VfL Stenum II (Sonntag, 13 Uhr): Nach dem durchaus gelungenen Saisonstart mit sechs Punkten aus drei Spielen hat sich Wildeshausens Übungsleiter Mete Döner auf einen Deal mit seiner Mannschaft eingelassen. Am Freitag stand ein Bummel über den Vechtaer Stoppelmarkt auf dem Programm. „Am Samstag sollen sich die Jungs auskurieren, denn sie haben versprochen, am Sonntag fit zu sein“, berichtet der 40-Jährige und lacht. Schließlich hat er nach der intensiven, fast zwei Stunden dauernden Einheit am Donnerstag keinen Grund, an der Einstellung seiner Schützlinge zu zweifeln. Mitaufsteiger Stenum, der erst einen Zähler verbuchen konnte, sei ähnlich motiviert. „Trotzdem wollen wir den ersten Heimsieg holen“, bekräftigt Döner. Fünf Wochen nachdem er sich im Testspiel beim SV GW Kleinenkneten am Knöchel verletzt hat, meldete sich Mittelfeldspieler Nico Krumdiek nun wieder fit. „Er hat am Donnerstag sehr gut trainiert – wir werden sehen, ob es Sonntag bei ihm zumindest für eine Halbzeit reicht“, erklärt Döner. In der kommenden Woche erwartet er in Innenverteidiger Peter Schlüter einen weiteren Rekonvaleszenten zurück.

TuS Hasbergen – TV Dötlingen (Sonntag, 14 Uhr): „Mit dem Punktestand können wir nicht zufrieden sein“, bilanziert Joachim Puchler. In den ersten beiden Saisonspielen unter seiner Regie verlor der TV Dötlingen mit 1:2 beim TSV Ganderkesee und kam gegen den TV Jahn nicht über ein 3:3 hinaus. Beim ebenfalls noch sieglosen TuS Hasbergen soll nun der erste Dreier her. „Aber davon dürfen wir uns nicht blenden lassen“, warnt Puchler. Besondere Vorsicht sollte sein Team bei langen Bällen auf die schnellen Hasberger Spitzen Zana Ibrahim und Hayri Sevimli walten lassen: „Das müssen wir unterbinden.“ In Gerrit Schüler, der seine Zerrung auskuriert hat, und Hendrik Sandkuhl, der aus dem Urlaub zurück ist, stehen Puchler zwei wichtige Akteure zur Verfügung. Dafür fehlt diemal der privat verhinderte Torjäger Roman Seibel. Johan Hannink, der nach seinem Wadenbeinbruch immerhin mit leichtem Lauftraining begonnen hat, ist ebenso wenig ein Thema wie Kevin Strumpski, der beim Auskurieren seines Muskelbündelrisses einen kleinen Rückschlag erlitten hat. „Wir werden trotzdem eine gute Mannschaft auf den Platz bringen“, kündigt Puchler an. Sein Hasberger Kollege Chawkat El-Hourani muss auf den gesperrten Imdat Celik verzichten, der bei der 2:8-Pleite gegen den TV Jahn Gelb-Rot gesehen hatte. mar