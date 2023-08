Beckeln Fountains wollen den Hebel umlegen

Paul Henri Möhring neu beim Kreisligisten

Trainingsunfall: Dötlingens Alexander Krogmann hat sich einen Zeh gebrochen und fällt aus.

Landkreis – Jetzt bloß nicht abheben! Nach dem 2:1 beim Ahlhorner SV will der VfL Wildeshausen II am vierten Spieltag der Fußball-Kreisliga gegen den SV Tungeln nachlegen. Heimrecht genießen auch die Beckeln Fountains und der TV Dötlingen, allerdings haben es die Gegner in sich. Schlusslicht Beckeln empfängt Bezirksliga-Absteiger SV Baris, während Dötlingen den noch ungeschlagenen Kreispokalsieger VfR Wardenburg erwartet.

VfL Wildeshausen II – SV Tungeln (Freitag, 20 Uhr): Die Gäste sind mit drei Niederlagen in die Saison gestartet und stehen schon ein wenig unter Zugzwang. „Das wird ein gefährliches Spiel, weil man dazu neigt, solche Gegner zu unterschätzen. Wir sind aber noch nicht so sattelfest, dass wir sagen können, wir schlagen jeden, der in der Tabelle unter uns steht“, warnt VfL-Coach Selcuk Keyik. Trotzdem will seine Crew „nicht die erste Mannschaft sein, die gegen Tungeln Punkte lässt“. Im Vergleich zur Partie in Ahlhorn muss Keyik „ein bisschen umstellen“. Marius Meier heiratet. Auch Robin Landgraf, Florian Düser und Bennet Smolna stehen nicht zur Verfügung. Zudem ist Yannis Brockmann, der in Ahlhorn Gelb-Rot gesehen hatte, gesperrt.

Beckeln Fountains – SV Baris (Freitag, 20 Uhr): Als der Klassenerhalt in der vergangenen Saison unter Dach und Fach war, ließen die Fountains die Zügeln schleifen. „Und diesen Spirit haben wir mitgenommen. Jedenfalls schaffen wir es nicht, den Hebel wieder umzulegen“, moniert Trainer „Jupp“ Büsing. Der Weggang von Kian Töllner und die Verletzungen von Leistungsträgern wie Lennart Lange und Jonas Evers seien „Hypotheken, die wir nicht stemmen können“, meint Büsing. Kleiner Lichtblick: In Paul Henri Möhring hat er noch einen weiteren Neuzugang an Land gezogen. Der Innenverteidiger, der auch im zentralen Mittelfeld agieren kann, spielt eigentlich für den Steinfurter Kreisligisten SV Langenhorst-Welbergen. Möhring absolviert derzeit eine Ausbildung in Harpstedt und hat ein Zweitspielrecht für die Fountains. Eine willkommene Verstärkung, zumal Beckelns Personallage weiter äußerst angespannt ist. „Ziel muss es sein, den Anschluss an Platz 14 nicht zu verlieren“, fordert Büsing.

TV Dötlingen – VfR Wardenburg (Freitag, 20 Uhr): Am Dienstag verletzten sich Alexander Krogmann (Zehenbruch) und Enis Stublla (Leiste) im Training. Auch deshalb hegt TVD-Coach Markus Welz vor der Partie gegen den Tabellenzweiten „nicht die ganz großen Erwartungen“. Zwar ist Torjäger Shqipron Stublla aus dem Urlaub zurück. „Aber er hat jetzt drei Wochen nichts gemacht – da müssen wir sehen, wie lange es bei ihm reicht“, sagt Welz. Joost Hoffrogge habe schmerzfrei trainiert. Ob er auch spielen kann, wird sich beim Warmmachen entscheiden. Welz rechnet mit extrem motivierten Gästen, da Dötlingen die letzten drei Duelle gegen den VfR gewonnen hat (3:2/5:0/6:3).