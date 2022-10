Beckeln Fountains sind erstmals in der Favoritenrolle

Muss einrücken: Harpstedts Linksverteidiger Moritz Bätcher (beim Kopfball) wird gegen Ahlhorn im Abwehrzentrum gebraucht. © Tamino Büttner

Landkreis – Gerade einmal eine Woche ist es her, da sah in der Fußball-Kreisliga alles nach einem Durchmarsch des TV Munderloh aus. Mit zehn Siegen aus den ersten zehn Saisonspielen führte die Crew von Trainer Bendix Schröder souverän die Tabelle an. Nach dem 1:3 beim VfR Wardenburg und dem spektakulären 6:6 bei den Beckeln Fountains wittern die Verfolger wieder Morgenluft. Mit einem Sieg beim Ahlhorner SV kann der Tabellenzweite Harpstedter TB den Druck auf den Spitzenreiter weiter erhöhen.

TV Jahn – FC Huntlosen (Freitag, 19.15 Uhr): Jahn war zuletzt siebenmal in Folge siegreich – unter anderem im Kreispokal-Achtelfinale gegen den FC Huntlosen. Die Partie wurde allerdings beim Stand von 2:0 für Jahn abgebrochen, weil sich Huntlosens Malte Bolling schwer am Sprunggelenk verletzt hatte. Der Verteidiger vertrat zuletzt den verhinderten Trainer Georg Zimmermann. Für dessen Team ist es nach vier Niederlagen am Stück ungemütlich geworden im Tabellenkeller. „Momentan ist bei uns der Wurm drin“, sagt Abwehrchef Sebastian Merz. Obwohl Jahn (40 Treffer) hinter Munderloh (67) den zweitbesten Angriff der Liga hat, „werden wir uns nicht hinten reinstellen“, kündigt er an und verspricht den Gastgebern „einen totalen Fight“. Fehlen werden Dennis Jielg (beruflich in Asien) und Marvin Schoon (Gelb-Rot-Sperre). Der Einsatz von Tim Künnemann, Maik Gramberg, Andreas Logemann und Pascal Wollenweber ist fraglich. Dafür sind neben Trainer Zimmermann auch Nils Heimann und Lukas Bünz zurück.

VfL Wildeshausen II – TV Dötlingen (Freitag, 19.30 Uhr): 19 von 21 möglichen Zählern holten die Dötlinger aus ihren jüngsten sieben Partien. Diese stattliche Ausbeute ließ das Team von Markus Welz bis auf Tabellenplatz vier klettern. „Wir genießen diese Momentaufnahme“, erklärt der Trainer. „Aber wir ruhen uns definitiv nicht aus und wollen unsere Serie fortsetzen.“ Allerdings muss Welz seine Elf, die zuletzt den Ahlhorner SV mit 3:2 bezwang, auf mindestens zwei Positionen umbauen. Linksverteidiger Julian Eilers ist gelb-rot-gesperrt, Marko Müller beruflich verhindert. „Aber wir können das kompensieren, weil Johannes Ullerich und Jonas Krumland wieder dabei sind“, erläutert Welz. Sein Wildeshauser Kollege Selcuk Keyik freut sich auf das Nachbarschaftsduell. „Das ist für mich was Besonderes“, meint der 35-Jährige. Mit den Dötlingern Bartosz Drozdowski, Enis Stublla, Benjamin Bohrer und Andreas Kari hat er selbst zusammengespielt. Daher weiß Keyik aber auch, was auf seine Mannschaft zukommt. „Wir müssen kompakt stehen und dürfen Dötlingens schnellen Leuten keine Räume bieten“, fordert er. Da schmerzt es natürlich, dass er in Kapitän Philipp Finger und Marius Meier (beide Sprunggelenkverletzung) auf „zwei gestandene Verteidiger“ verzichten muss. Daniel Wollenberg, der beim 4:2 gegen Hicretspor Gelb-Rot gesehen hatte, hätte studienbedingt ohnehin nicht zur Verfügung gestanden. Auch so wollen sich die Krandel-Kicker nicht verstecken. „Wir haben bewiesen, dass wir an guten Tagen gegen jedes Team aus dieser Liga mithalten können“, sagt Keyik mit Blick auf die Punktgewinne in Harpstedt (1:1) und gegen Wardenburg (0:0). „Und wir haben auch diesmal den Anspruch, was mitzunehmen.“

Ahlhorner SV – Harpstedter TB (Sonnabend, 16 Uhr): Vor gut fünf Wochen lieferten sich beide Teams ein episches Kreispokal-Achtelfinale, aus dem Harpstedt nach Elfmeterschießen mit 14:13 als Sieger hervorging. „Mal sehen, wie wir Marco Prießner diesmal in den Griff bekommen“, sagt HTB-Coach Eckard Zunft. Ahlhorns Torjäger hat nach zwölf Partien bereits 21 Treffer auf dem Konto. Eine Sonderbewachung schließt Zunft aus. Allerdings muss er seine Viererkette umstellen. Weil Thies Meyer privat verhindert ist, rückt Moritz Bätcher neben Onno Bolling ins Abwehrzentrum. Bätchers Platz auf der linken Flanke soll Philip George einnehmen. „Ich hoffe, dass wir wieder so sicher stehen wie zuletzt“, sagt Zunft. Beim 3:1 gegen Achternmeer musste er Ole Volkmer und Fabian Engeln verletzt auswechseln. „Mal gucken, wie es bei ihnen aussieht“, weiß Zunft noch nicht, ob er mit dem Duo planen kann.

KSV Hicretspor – Beckeln Fountains (Sonntag, 15 Uhr): „Ich habe den Jungs noch im Kreis nach dem Munderloh-Spiel gesagt, dass der Punkt nichts wert ist, wenn wir am Sonntag bei Hicretspor nicht gewinnen“, berichtet Beckelns Trainer Matthias „Jupp“ Büsing. In der Partie beim noch sieglosen Schlusslicht sind seine Aufsteiger erstmals in dieser Saison in der Favoritenrolle. Büsing erwartet „ein hartes und körperbetontes Spiel“, das er urlaubsbedingt verpassen wird. Kapitän Till Gralheer und der Fountains-Vorsitzende Tim Sander vertreten ihn. Außerdem fehlen die privat verhinderten Lennart Lange und Max Würdemann.