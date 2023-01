Jetzt sind Celina Struß und Stefanie Hanuscheck im Neerstedter Abwehrzentrum gefordert

Von: Jürgen Prütt

Blickt Mutterfreuden entgegen: Neerstedts Kreisläuferin Johanna Stuffel (beim Wurf) verpasst das anstehende Heimspiel gegen den TuS Jahn Hollenstedt aus freudigem Anlass. © Tamino Büttner

Neerstedt – Für die Oberliga-Frauen des TV Neerstedt beginnt das Handballjahr 2023 mit drei Heimspielen in Folge. Den Auftakt bildet an diesem Dienstag um 20 Uhr die Hängepartie gegen den TuS Jahn Hollenstedt. Ursprünglich hätte das Duell gegen den Tabellenfünften Anfang November über die Bühne gehen sollen. Da Jahn damals große Personalprobleme hatte, einigten sich beide Clubs auf den 6. Dezember als Nachholtermin. Gespielt werden sollte in Brettorf, da die Neerstedter Sporthalle wegen Reparaturarbeiten gesperrt war. Weil den Gästen jedoch 20.30 Uhr als Anwurfzeit zu spät war, wurde die Partie erneut verschoben.

Verzichten muss Neerstedts Trainerin Cordula Schröder-Brockshus gegen die Gäste aus dem Kreis Harburg auf Johanna Stuffel. Die Kreisläuferin blickt Mutterfreuden entgegen. Auch Haupttorschützin Nadja Albes, die seit einigen Tagen auf den Nachnamen Kunz hört, wird fehlen. „Nadja und Andrej Kunz haben zwischen Weihnachten und Neujahr geheiratet und sind noch im Urlaub“, erläutert Cordula Schröder-Brockshus. Zum Heimspiel gegen den Wilhelmshavener HV am kommenden Samstag, 14. Januar, 17 Uhr, wird Nadja Kunz aber zurückerwartet.

Anstelle von Johanna Stuffel sollen im ersten Spiel des neuen Jahres Lisa Maus und Katharina Stuffel in der Nahwurfzone wirbeln. Nach ihrer Rückkehr vom Oberliga-Rivalen HSG Hude/Falkenburg war die ältere der Stuffel-Schwestern bei den Grün-Weißen bis dato zumeist im linken Rückraum unterwegs. Im Innenblock der 6:0-Abwehr plant Neerstedts Trainerin neben Katharina Stuffel mit Celina Struß und Stefanie Hanuscheck. „Die können auch Deckung spielen“, betont Cordula Schröder-Brockshus. Sie hofft auf eine gute Leistung ihrer Mannschaft. „Hollenstedt ist in der Favoritenrolle. Wir wollen möglichst lange mithalten“, sagt die 29-Jährige.

Beim Turnier um den Sparkassen-Cup am Sonntag habe sie viel probiert und „wild durchgewechselt“, erläutert Cordula Schröder-Brockshus. Durch das 13:17 im Spiel um Platz drei gegen die HSG Schaumburg-Nord war der TV Neerstedt in der Diepholzer Mühlenkamphalle knapp am „Bronzerang“ vorbeigeschrammt. Ganz oben auf dem Siegerpodest stand Veranstalter HSG Hunte-Aue Löwen nach dem 21:14-Finalsieg gegen die SG Handball Ibbenbüren.

Im Vorjahr kassierte der TV Neerstedt gegen den TuS Jahn Hollenstedt zwei deutliche Niederlagen. Das Duell in Neerstedt ging am fünftletzten Spieltag mit 17:28 an die Gäste. „Durch den Zugang von Nele Nickel ist Hollenstedt nicht schwächer geworden“, unterstreicht Cordula Schröder-Brockshus. Mit 89 Saisontreffern nimmt die Mittelfrau der Gäste in der Torschützenliste der Oberliga den dritten Platz ein.