Bassel Ibrahim bringt viel Energie mit

Landkreis - Der TSV Ippener und der TV Dötlingen konnten auf fremden Plätzen in der Fußball-Kreisliga keine Beute machen.

TSV Großenkneten – TSV Ippener 4:3 (2:0): Starke 45 Minuten reichten dem Aufsteiger nicht, um Zählbares aus der Energie-Concept-Arena zu entführen. „Wir haben die erste Halbzeit komplett verschlafen. Wir waren noch gar nicht richtig auf dem Platz, da stand es schon 2:0 für Großenkneten“, ärgerte sich Gästecoach Chawkat El-Hourani. Großenknetens Kapitän Sven Peters nutzte Ippeners Schlafmützigkeit zur 2:0-Pausenführung (9./25.).

„In der zweiten Halbzeit haben wir dann angefangen Fußball zu spielen“, meinte El-Hourani. Für frischen Schwung sorgte nun besonders der eingewechselte Ali Hazimeh. Nicht von ungefähr erzielte er auch den 1:2-Anschlusstreffer (48.). Doch mit einem Sonntagsschuss am Freitagabend stellte Timo Pöthig den Zwei-Tore-Abstand wieder her – 3:1 (62.). „Das hat uns genervt“, grummelte El-Hourani.

Doch nun drehte Bassel Ibrahim kräftig auf: Ippeners Winterneuzugang, der bereits die Vorlage zu Hazimehs Treffer geliefert hatte, nutzte zwei „Kneter“ Fehler zum 3:3 (74./81.). „Bassel ist eine Granate! Er bringt wahnsinnig viel Energie mit“, lobte El-Hourani den Offensivmann. Anschließend hatte Hayri Sevimli die Chance, Ippener sogar in Front zu schießen. „Das hat leider nicht geklappt“, bedauerte El-Hourani. Stattdessen sprang dem eingewechselten Gabriel Sasmaz im Strafraum der Ball an die Hand, und Hendrik Aufermann verwandelte den fälligen Elfmeter zum 4:3 für Großenkneten (85.). In der Schlusssekunde hatte Sevimli erneut Pech: Weil er nur den Außenpfosten traf, musste sein Team die Heimreise mit leeren Händen antreten. „Auf diese Leistung können wir aufbauen, aber nächsten Sonntag in Dötlingen muss dann ein Sieg her“, erklärte El-Hourani.

SVG Berne – TV Dötlingen 2:0 (1:0): „Ich bin ziemlich enttäuscht. Wir hätten mindestens einen Punkt holen, aber eigentlich sogar gewinnen müssen“, trauerte Dötlingens Trainer Markus Welz den verpassten Chancen nach. Berne führte durch Florian Röhrl mit 1:0 (29.), als Julian Eilers die Riesenmöglichkeit zum Ausgleich hatte. Doch der Kopfball des starken Innenverteidigers klatschte nur an die Querlatte (47.). Praktisch im Gegenzug lenkte Eilers den von Keeper Patrick Stefan abgewehrten Ball zum 0:2 ins eigene Tor (49.). Ein Treffer ins „richtige“ Tor blieb den Gästen verwehrt. Unter anderem setzte Joole Bredehöft die Kugel noch zweimal ans Aluminium. Zu allem Überfluss mussten Hendrik Sandkuhl (16./Muskelfaserriss) und Torhüter Tino Auffarth (24./Rückenverletzung) früh ausgewechselt werden. Besonders für Auffarth tat es Welz leid: „Er hatte sich die Chance von Beginn an in der Vorbereitung hart erarbeitet.“ - mar