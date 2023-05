Ausgerechnet Abraham

Von: Sven Marquart

Klarer Sieger: Das Duell mit Wildeshausens Kapitän Marius Krumland (Mitte) entschied Wilhelmshavens zweifacher Torschütze Sascha Abraham (Zweiter von rechts) für sich. © Sven Marquart

Wildeshausen – Treffer gegen den Ex-Verein sind immer etwas Besonderes. Sascha Abraham kam am Mittwochabend gleich zweimal in den Genuss. Mit seinem Doppelpack war der 33-jährige Angreifer maßgeblich am 3:2 (2:2)-Erfolg des Fußball-Landesligisten SV Wilhelmshaven beim VfL Wildeshausen beteiligt.

„Es war überhaupt schön, mal wieder zu treffen“, sagte Abraham, der zweimal für je eine Hinrunde das Wildeshauser Trikot getragen hatte (Juli bis Dezember 2011 und Juli bis Dezember 2016). Denn sein bis dahin letzter Torerfolg – beim 2:0 gegen Tabellenschlusslicht SV Falke Steinfeld – lag bereits vier Wochen zurück. Allerdings bremste ihn anschließend auch eine Verletzung.

An alter Wirkungsstätte (Abraham: „Ein schöner Platz“) erzielte der Stürmer nun seine Saisontreffer zehn und elf. Zunächst vollstreckte er nach Vorarbeit von Dennis Wego eiskalt zur 2:1-Führung (34.). Dann traf er nach Foul von Mattes Hehr an Dawid Goguadze per Strafstoß zum 3:2-Endstand (48.). Den Torreigen eröffnet hatte Wego, als die Wildeshauser nach einem Ballverlust keinen Zugriff bekamen – 1:0 (15.).

„Alle drei Gegentore waren völlig dumm und vermeidbar“, haderte VfL-Coach Marcel Bragula. Maximilian Mucker traf dabei jedoch keine Schuld. Der Nachwuchskeeper gab sein Landesliga-Debüt zwischen den Pfosten, nachdem er in den vergangenen Wochen schon zweimal als Feldspieler ausgeholfen hatte. „Maxi hat seine Sache gut gemacht“, lobte Bragula den 19-Jährigen. Unter anderem lenkte Mucker einen Wego-Freistoß an die Latte und verhinderte so eine vorzeitige Entscheidung (72.).

Dabei hatte Bragula sogar „ein leichtes Chancenplus“ für seine Crew registriert. Doch die beiden Treffer, die daraus resultierten, waren am Ende zu wenig. Mit seinem ersten Landesliga-Tor sorgte Jonas Pleus für das 1:1 (20.). Luke Berger verlängerte einen Freistoß von Hehr, und der U 23-Angreifer vollendete zum verdienten Ausgleich. Das 2:2 köpfte René Tramitzke nach Flanke von Michael Eberle (41.). Tramitzke (26.) und Pleus (26.) hatten jeweils noch weitere gute Möglichkeiten. Die dickste entschärfte SVW-Schlussmann Radoslav Angelski, der einen satten 20-Meter-Schuss von Pleus um den Pfosten lenkte (42.).

Auch nach dem dritten Rückstand hätten die Krandel durchaus wieder zurückkommen können. Doch einmal schoss Tramitzke aus der Drehung knapp vorbei (60.). Wenig später kam der Sturmtank nach Freistoß von Eberle an den Ball, war aber so überrascht, dass er die Kugel über den Wilhelmshavener Kasten löffelte (63.). So musste der Tabellenvorletzte wieder einmal eine Niederlage quittieren – es war im 32. Saisonspiel die 22. Pleite. Mit ein wenig Abstand überwog bei Bragula trotzdem der „Stolz auf die famose Leistung angesichts unserer allerkleinsten Möglichkeiten“. Anerkennung bekam der Absteiger auch vom Gegner. „Stark präsentiert“, sagte SVW-Kapitän René Nabel beim Shakehands mit dem Wildeshauser Übungsleiter.

Während der SV Wilhelmshaven auch in der kommenden Saison in der Landesliga antritt, könnte es für Absteiger VfL Wildeshausen in der neuen Spielzeit mit Sascha Abraham ein Wiedersehen in der Bezirksliga geben: Der Torjäger wechselt zum Stadt- und Landesliga-Rivalen WSC Frisia Wilhelmshaven, den zwei Spieltage vor Saisonende fünf Punkte vom rettenden Ufer trennen.

Stenogramm VfL Wildeshausen – SV Wilhelmshaven 2:3 (2:2) VfL Wildeshausen: Mucker - Berger (87. Flachsenberger), Kleingärtner, Krumland, Hehr, Pleus (72. Meyer), Kant, Eberle, Tramitzke, Richter (60. Löwe), Löschner (83. Hoffrogge) SV Wilhelmshaven: Angelski - Ayodele (46. Suleiman), Susac, R. Nabel, Abraham, Agombire, Allamushi, Wego, Veka, Goguadze, Plassaer (90. Ndure) Tore: 0:1 (15.) Dennis Wego, 1:1 (20.) Jonas Pleus, 1:2 (34.) Sascha Abraham, 2:2 (41.) René Tramitzke, 2:3 (48./Foulelfmeter) Sascha Abraham Schiedsrichterin: Sarah Willms (FC Sedelsberg) Zuschauer: 100