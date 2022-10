Aufsteiger Beckeln beschert Wildeshausen II das nächste Derby

Von: Cord Krüger

Vorfreude: Selcuk Keyik bezeichnet das Duell gegen Beckeln als „schönes Derby“. © Büttner, Tamino

Landkreis – Bloß nicht zu lange auf die Tabelle schauen! Das könnte die seit Wochen so erfolgreichen Kreisliga-Fußballer vom Harpstedter TB und TV Dötlingen dazu verleiten, ihre Auftritte am Freitagabend bei vermeintlichen Underdogs auf die leichte Schulter zu nehmen. In Wildeshausen steigt zeitgleich das Derby gegen Beckeln, am Sonntag reist Huntlosen nach Achternmeer.

Harpstedt auf Huder Kunstrasen gefordert

FC Hude II - Harpstedter TB (Freitag, 19.30 Uhr): Eine Reise ins Ungewisse tritt Eckard Zunft zur Bezirksliga-Reserve an: „Bei zweiten Mannschaften weiß man ja nie, ob nicht gerade jemand von oben aushilft“, gibt der HTB-Trainer zu bedenken. Hinzu kommt, dass das Duell auf Kunstrasen steigt. „Wir gehen das Ganze also auf jeden Fall mit der gebotenen Vorsicht an“, verspricht der Coach. Nur Julian Meyer kann nicht mithelfen: Der Offensivmann laboriert an einer Oberschenkelverletzung. Ansonsten haben die Harpstedter alle an Bord.

Dötlingens Welz warnt vor Bookholzberg

Bookholzberger TB - TV Dötlingen (Freitag, 19.30 Uhr): Kann Markus Welz die Spannung im Team hochhalten? Der TVD-Trainer hofft es. Denn er weiß, „dass jetzt echte Highlights hinter den Jungs liegen – mit den Siegen gegen Ahlhorn, Wildeshausen und Munderloh“. Nun geht es zum Tabellenelften, „aber der hat eine gute Mannschaft“, warnt Welz vor dem Aufsteiger: „Bookholzberg spielt sauber von hinten raus und hat erfahrene Leute wie Tobias Isermann und Nico Faulhaber“,mahnt Welz. Zu Dötlingens Erfahrensten zählt Innenverteidiger Bartosz Drozdowski, dessen Einsatz wegen einer muskulären Blessur noch fraglich ist.

Wildeshausens Coach Keyik freut sich auf Beckeln und Büsing

VfL Wildeshausen II - Beckeln Fountains (Freitag, 19.30 Uhr): „Uns erwartet ein unangenehmer Gegner“, weiß Selcuk Keyik um die körperlichen und offensiven Stärken des Aufsteigers. Zudem imponiert ihm die „tolle Moral“, die die Fountains nicht erst bei ihrem 6:6 gegen Spitzenreiter Munderloh bewiesen haben: „Man darf Beckeln nie abschreiben.“ Er freut sich auf Freitag: „Es ist ein schönes Derby – vielleicht nicht so mit der Tradition wie gegen Harpstedt oder Wildeshausen, aber wir treffen auf einen langjährigen Weggefährten: Jupp Büsing.“

Diese Vorfreude teilt „Jupp“, mit bürgerlichem Namen Matthias Büsing: „Mit Selcuk habe ich in der einen oder anderen VfL-Mannschaft gespielt, mit Kai Schmale in der Ersten“, sagt er über Keyiks Trainerpartner: „Er war am Anfang, ich im Herbst meiner Karriere.“ Am Freitag ruht die Freundschaft kurz, aber „wir schätzen uns und tauschen uns regelmäßig über unsere Gegner aus“, sagt Büsing. Diesmal muss er auf den beruflich verhinderten Janes Evers verzichten, „darüber hinaus habe ich viele Fragezeichen. Aber alle, die auf der Kippe stehen, wollen unbedingt spielen“, verdeutlicht der Gäste-Coach: „Diese Lust war in der Trainingswoche spürbar.“

Die Platzherren müssen auf Hauke Glück verzichten, für den am Sonntag beim 5:2-Sieg in Ganderkesee wegen einer Zerrung früh Feierabend war.

Huntlosen hofft auf die Wende

SV Achternmeer - FC Huntlosen (Sonntag, 11.00 Ihr): Georg Zimmermann weiß, dass die Umstellung auf ein, besser zwei neue Systeme Zeit braucht: „Jahrelang war Huntlosens Spiel auf den schnellen Leon Fenslage zugeschnitten – aber der ist jetzt nicht mehr da“, sagt der FCH-Coach über den momentan verletzten Offensivmann von Bezirksliga-Neuling TSV Großenkneten. Zum Einstudieren der neuen Spielformen „bräuchte man im Optimalfall die viele Kapelle, aber die habe ich nicht immer.“ In dieser Woche mussten unter anderem Kolja Schrinner und Dennis Jielg passen. Ob sie am Sonntag dabei sind, steht daher noch nicht fest – wohl aber, dass „wir alle sehnlichst hoffen, jetzt endlich den Bock umzustoßen“, wünscht sich der Coach des Vorletzten. ck

Heimkehr: Beckelns Coach „Jupp“ Büsing spielte lange beim VfL Wildeshausen. © Tamino Büttner