TV Neerstedt gelingt mit dem 32:21 gegen VfL Fredenbeck II das ersehnte Erfolgserlebnis

Von: Jürgen Prütt

Teilen

Erleichtert: Nach fünf sieglosen Spielen haben die Verbandsliga-Handballer des TV Neerstedt mit dem 33:21 gegen den VfL Fredenbeck II ihre Durststrecke beendet. © Tamino Büttner

Neerstedt – Der TV Neerstedt kann doch noch gewinnen! Mit dem 32:21 (17:9)-Erfolg über den VfL Fredenbeck II hat der Handball-Verbandsligist die Abstiegsränge erst einmal hinter sich gelassen.

Allerdings haben die Neerstedter bereits ein Spiel mehr absolviert als die Konkurrenten. Der ATSV Habenhausen II und der FC Schüttorf 09 könnten am nächsten Wochenende mit Siegen an den spielfreien Grün-Weißen vorbeispringen. „Wir hätten den Rückenwind gerne mitgenommenen und weiter gespielt“, sagte Neerstedts Trainer Andreas Müller. Sein Team muss als Nächstes am Samstag, 15. April, 18.30 Uhr, bei der HSG Seevetal/Ashausen antreten.

Der VfL Fredenbeck II sei ein Stück weit ein „dankbarer Gegner“ gewesen, meinte Müller. „Fredenbeck hatte einige Ausfälle zu beklagen und konnte nicht auf seine stärkste Besetzung zurückgreifen“, erläuterte der 45-jährige B-Lizenzinhaber. „Aber das war schon gut von uns. Nach fünf sieglosen Spielen in Folge muss man eine Partie erst einmal in solch einer Art und Weise durchziehen.“ 7:2 lautete der Zwischenstand aus Sicht der Gastgeber in der zwölften Spielminute. „Wir hatten uns vorgenommen, einmal nicht mit einem Rückstand in die Halbzeit zu gehen“, unterstrich Müller. Jan Niklas Bruning sorgte 53 Sekunden vor der Sirene für den 17:9-Pausenstand.

Nach Wiederanpfiff waren die Fronten schnell abgesteckt. Christoph Steenken machte die Führung mit dem 23:13 (42.) zweistellig. Ein Sonderlob zollte Müller seiner linken Angriffsseite. „Marvin Auffarth und Jan Niklas Bruning haben da ordentlich Druck gemacht.“ Je viermal waren Linksaußen Auffarth und Rückraummann Bruning erfolgreich. Für die Gäste erzielte Jannik Müller zehn Treffer. „Der hat das Spiel des VfL getragen“, stellte Neerstedts Coach fest. Seiner Crew bescheinigte der Bookholzberger eine gute Leistung: „Bis auf sieben, acht Minuten in der zweiten Halbzeit, als wir es etwas schleifen lassen haben.“

Durch sei der TV Neerstedt aber noch lange nicht, warnt Müller. „Das war ein kleiner Schritt. Wir haben alles in eigener Hand“, verweist der Coach auf die im Mai und Juni anstehenden Duelle gegen die direkten Konkurrenten. Neun Spieltage vor Saisonende haben nur der TSV Daverden und die HSG Bützfleth/Drochtersen den Anschluss ans Tabellenmittelfeld verloren. Davor machen noch mindestens sechs Teams zwei weitere Absteiger aus. „Hauptsache, das wird nicht erst am letzten Spieltag beim ATSV Habenhausen II entschieden“, möchte Müller den Klassenerhalt gerne schon vor dem 10. Juni in trockenen Tüchern haben.

Stenogramm TV Neerstedt – VfL Fredenbeck II 32:21 (17:9) TV Neerstedt: Krause, Oltmanns - Ch. Steenken (1), Schrader, Poppe (3), Marcel Reuter (4), Hoffmann (5/4), Bruning (4), Schröder (1), Auffarth (4), Hülsmann (4), Kunz (6) VfL Fredenbeck II: Paulsen, Dittmann - Büttner (2), Bohmann (1), Roboom (1), Struck, Ohm (1), Steinscherer (4), Bähnck (2), Müller (10/4) Siebenmeter: TVN 4/4, VfL 4/4 Zeitstrafen: TVN 1, VfL 5 Schiedsrichter: Marc Gareis/Lorenz Müller Besondere Vorkommnisse: Rote Karte ohne Bericht für Jannik Müller (VfL Fredenbeck II/55.)