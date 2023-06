TV Brettorf meistert erste Etappe: DM-Qualifikation ist geschafft

Von: Sven Marquart

Schlug starke Angaben: Auf das Service von Hauke Rykena konnte sich der TV Brettorf in der entscheidenden Phase verlassen. © Sven Marquart

Brettorf/Ahlhorn – Das erste Etappenziel ist erreicht: Durch ihren 5:0-Erfolg beim VfL Kellinghusen haben sich die Erstliga-Faustballer des TV Brettorf für die deutsche Meisterschaft am 15. und 16. Juli in Unterhaugstett qualifiziert. Dagegen steht der SV Moslesfehn nach dem 1:5 beim VfK 01 Berlin als erster Absteiger fest. Nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt hat der Ahlhorner SV, der mit 2:5 bei der Berliner TS verlor.

VfL Kellinghusen – TV Brettorf 0:5 (8:11, 3:11, 7:11, 10:12, 11:13): Schon das Hinspiel hatten die Brettorfer mit 5:0 gewonnen, und auch im zweiten Vergleich ließen Hauke Rykena, Vincent Neu, Tom Hartung, Hauke Spille und Marcel Osterloh rein gar nichts anbrennen. Dabei war aufseiten der Gastgeber diesmal auch Angreifer Rouven Kadgien dabei. Der Linkshänder servierte stark, konnte im Rückschlag aber keine Akzente setzen. „Als Trainer ist man ja nie zufrieden, aber das war eine runde Sache. Alle haben solide gespielt, auch wenn noch ein bisschen Luft nach oben war“, bilanzierte TVB-Coach Klaus Tabke. Der erste Satz verlief bis zum 7:7 ausgeglichen, dann setzte sich der Klassenprimus entscheidend ab. Ähnlich verliefen die Durchgänge zwei und drei. „Sobald wir nachgelassen haben, ist Kellinghusen besser ins Spiel gekommen. Aber wenn wir konsequent unser Ding durchgezogen haben, hatte der VfL keine Chance“, berichtete Tabke. Im vierten und fünften Abschnitt verschliefen die Gäste jeweils den Start. „Am Ende konnten wir es dann aber noch zu unseren Gunsten umbiegen“, erklärte Tabke. In der entscheidenden Phase servierte Hauke Rykena ganz starke Angaben. Mit dem dritten Matchball machte der Spitzenreiter schließlich den Sack zu. „Das erste Ziel ist erreicht: Wir sind sicher bei der DM dabei. Jetzt wollen wir alles daran setzen, Erster zu werden“, meinte Tabke mit Blick auf die beiden noch ausstehenden Spiele beim Leichlinger TV (Samstag, 24. Juni, 16 Uhr) und gegen den TSV Hagen 1860 (Samstag, 1. Juli, 15 Uhr).

Berliner TS – Ahlhorner SV 5:2 (7:11, 8:11, 11:5, 11:9, 11:9, 11:6, 12:10): Den Ahlhornern hilft nur ein Faustball-Wunder, wenn sie den Abstieg noch vermeiden wollen. Der ASV muss nicht nur seine beiden letzten Saisonspiele gegen den VfK 01 Berlin (Samstag, 24. Juni, 16 Uhr) und beim SV Moslesfehn (Sonntag, 2. Juli, 11 Uhr) gewinnen, sondern auch noch vier Punkte und zwölf Sätze auf den Tabellensechsten Berliner TS gutmachen. Das geht nur mit Unterstützung der Konkurrenz. „Wir haben es nicht mehr in eigener Hand“, seufzte Ahlhorns Spielertrainer Tim Albrecht. Dabei sah es zunächst so aus, als sollte seine Crew die Kurve kriegen. Für den am Knie verletzten Abwehrspieler Andrej Macht gab Mats Albrecht sein Bundesliga-Comeback und agierte in der Defensive mit seinem Bruder Tim und Erik Grotelüschen gewohnt solide. Im Angriff spielte Luc Tran an der Seite von Jan Hermes. Im strömenden Regen standen die Ahlhorner in der Abwehr sehr gut und entfachten in der Offensive ordentlich Druck. So legten die Gäste eine 2:0-Satzführung vor. Dann hörte es auf zu regnen. Mit der Umstellung auf Trockenbälle kam der ASV überhaupt nicht klar. „Von da an lief alles gegen uns“, meinte Tim Albrecht. Die Berliner fanden besser ins Spiel. Ihr Schlagmann Timon Lützow punktete immer wieder mit kurz und diagonal geschlagenen Bällen. „Er hat das clever gemacht“, lobte Tim Albrecht den BTS-Angreifer. So holten sich die Hauptstädter die Sätze drei bis sieben. „Nach dem guten Start muss eigentlich mehr für uns rausspringen. Letztlich haben wir uns die Niederlage selbst zuzuschreiben. Wir haben zwar phasenweise ganz gut gespielt, sind aber leider nicht an unsere Leistungsgrenze gekommen. Gemessen am Spielverlauf, stehen wir zu Recht auf dem vorletzten Platz“, sagte Tim Albrecht.