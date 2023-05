Auch Fyonn Rothe bleibt dem VfL Wildeshausen erhalten

Von: Sven Marquart

Bleibt beim VfL Wildeshausen: Defensivmann Fyonn Rothe hat dem Landesliga-Vorletzten jetzt seine Zusage für die Saison 2023/2024 gegeben. © Sven Marquart

Wildeshausen – Der überraschende 2:0-Erfolg beim Tabellenführer SV Holthausen-Biene und die anschließende „grandiose Sambafahrt mit dem Bus“ waren für Trainer Marcel Bragula und die Landesliga-Fußballer des VfL Wildeshausen das bisherige Highlight in dieser so verkorksten Spielzeit. „Das war der schönste Tag der Saison! Schade, dass es davon so wenige gab“, sagt der VfL-Coach.

Vor dem anstehenden Heimspiel gegen den VfR Voxtrup (Sonntag, 15 Uhr) kann Bragula weitere positive Neuigkeiten vermelden: „Auch Fyonn Rothe hat für die neue Saison zugesagt.“ Damit bleiben den Krandel-Kickern mindestens 21 Akteure aus dem bisherigen Aufgebot erhalten.

Fyonn Rothe war im Mai 2021 vom VfL Oldenburg II in die Kreisstadt gewechselt. In der laufenden Serie kam der 21-jährige Defensivmann bisher 22-mal zum Einsatz. „Ich bin überglücklich! Fyonn ist ein toller Junge. Sicherlich hatte er ein paar unglückliche Situationen, aber das gehört zur Entwicklung dazu. Seine Mentalität und sein Charakter sind tipptopp“, freut sich Bragula.

Der Übungsleiter gab außerdem bekannt, dass Lennart Osterloh seine Zelte im Krandel abbrechen wird: „Unsere Wege werden sich trennen.“ Der Offensivmann war im vergangenen Sommer vom SV Atlas II zum VfL Wildeshausen gekommen. Im September zog sich der 21-Jährige beim 2:0 gegen den SV Bad Rothenfelde einen Bänderriss im rechten Sprunggelenk zu und fällt seitdem aus. Osterlohs Bilanz: sieben Spiele, ein Treffer.

Somit umfasst der Wildeshauser Kader für die kommende Saison aktuell 23 Akteure, darunter in Torhüter Maik Panzram (VfL Stenum) und Mittelfeldspieler Marcel Mirsa (eigene A-Junioren) auch zwei Neuzugänge. Wie Teammanager Bernd Kinzel angekündigt hat, wird der Verein in der kommenden Woche zwei weitere neue Spieler sowie den neuen Co-Trainer vorstellen.

Auch wenn sich der Abstieg nur noch theoretisch vermeiden lässt, will der Tabellenvorletzte die Serie 2022/2023 „gut und vernünftig zu Ende bringen“, betont Bragula. Der VfR Voxtrup könnte seine Crew beim Gang in die Bezirksliga begleiten: Nachdem sich die „Kleeblätter“ lange in sicheren Tabellenregionen aufgehalten hatten, rutschten sie durch die jüngste 0:1-Niederlage gegen Hansa Friesoythe auf Rang 13, einen Abstiegsplatz. „Das ist für Voxtrup ein brutal wichtiges Spiel“, rechnet Bragula mit wild entschlossenen Gästen. Das Hinspiel gewann das Team seines Trainerkollegen Alexander Heinz mit 2:0.

Im Vergleich zum Triumph am Biener Busch hat sich die Wildeshauser Personalsituation nochmal verschlechtert: Philip Kleingärtner (Gelbsperre), René Tramitzke (Vorbereitung auf Auslandseinsatz) und Robin Ramke (Saisonaus nach Muskelfaserriss) fallen definitiv aus. Was die Einsatzfähigkeit der angeschlagenen Ole Lehmkuhl, Alexander Dreher und Steven Müller-Rautenberg angeht, ist Bragula „skeptisch“. Immerhin steht ihm Mattes Hehr wieder zur Verfügung. „Trotzdem habe ich nur zwölf Mann, davon zwei Torhüter. Ich brauche also vier bis fünf Anleihen.“