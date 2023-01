Atlas meldet: Alles klar mit Volkmer

Von: Sven Marquart

Ab sofort beim SV Atlas: Innenverteidiger Dominic Volkmer unterschrieb beim Regionalligisten bis 2025. © imago images/Karina Hessland

Delmenhorst – Mit dieser Verpflichtung war schon länger gerechnet worden, die Vollzugsmeldung ließ allerdings auf sich warten. Erst am Dienstag um 17.48 Uhr, also zwölf Minuten vor Ende der Wechselfrist, folgte auf der Facebook-Seite des SV Atlas Delmenhorst die Bestätigung: Ab sofort gehört Dominic Volkmer (26) zum Kader des Fußball-Regionalligisten.

Der 1,94 Meter große Innenverteidiger erhält nach Clubangaben einen Vertrag über zweieinhalb Jahre bis zum Sommer 2025. Volkmer hatte bereits seit dem Vorbereitungsstart am 9. Januar beim SV Atlas mittrainiert und als Gastspieler auch zwei Testspieleinsätze absolviert.

Volkmer ist gebürtiger Bremer und kommt mit der Erfahrung von 112 Drittliga-Spielen für den SV Werder Bremen II, den FC Carl Zeiss Jena und den MSV Duisburg sowie zwei Zweitliga-Einsätzen für Jahn Regensburg. In Jena war er bereits mit 22 Jahren Kapitän – er verfügt also über Führungsqualitäten.

Aufgrund einer Knieverletzung fiel Volkmer mehr als ein Jahr aus und erhielt in Duisburg keinen neuen Vertrag. Mit Reha und einem Personal Trainer kämpfte er sich zurück auf den Platz. Seit Oktober 2022 absolvierte der Defensivmann beim SV Atlas ein Aufbautraining. Die Verletzung ist inzwischen vollständig ausgeheilt.

„Dominic wohnt in Bremen-Strom und somit nur neun Kilometer vom Trainingsplatz weg. Er ist zu 100 Prozent ein Junge aus der Region, was uns immer sehr wichtig ist“, betonte der sportliche Leiter Bastian Fuhrken. „Ich freue mich sehr auf meine Aufgabe. Durch die längere Zeit mit der Mannschaft glaube ich an die Qualität und die Ziele, die dieser Verein hat. Ich freue mich zudem sehr darauf, mich einzubringen und beim Erreichen dieser Ziele zu helfen“, sagte Volkmer.