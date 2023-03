Ahlhorner SV läuft im Finale zu Hochform auf

Von: Sven Marquart

Ausnahmeteam: Minh Anh Tran (v. l.), Nasee Mahmood, Helan Hameed, Merle Meves, Jordan Nadermann, Anastasia Will, Lea Delitzscher, Lena Meidenstein und Trainerin Bianca Nadermann vom Ahlhorner SV holten in Kellinghusen ihren elften DM-Titel. © Ahlhorner SV

Ahlhorn – Die Anreise zur deutschen Meisterschaft in Kellinghusen hatte es in sich. Weil der Elbtunnel gesperrt war, mussten sich die U 18-Faustballerinen des Ahlhorner SV ihren Weg nach Schleswig-Holstein über eine Umleitung bahnen. Dass sie damit schon das größte Hindernis des Wochenendes überwunden hatten, wussten sie da noch nicht. Ohne Satzverlust sicherten sich die Ahlhornerinnen den Titel. Es war für die Formation altersklassenübergreifend bereits der elfte (!) DM-Triumph. Ihre männlichen Vereinskollegen schrammten als Vierter in Empelde nur knapp an einer Medaille vorbei.

Weibliche U 18

Der Start in das Turnier verlief für den ASV noch etwas holprig. „Das lag an der Aufregung“, erläuterte Trainerin Bianca Nadermann. Trotzdem besiegte ihre Crew den SV Kubschütz mit 11:5, 12:10. Die drei übrigen Vorrundenspiele gegen Ausrichter VfL Kellinghusen (11:3, 11:4), den TV Unterhaugstett (11:6, 11:3) und den TV Jahn Schneverdingen (11:9, 11:4) gewann der Titelverteidiger total souverän. „Ich konnte fleißig wechseln, ohne dass es einen Qualitätsverlust gab“, berichtete Bianca Nadermann.

Als Gruppensieger hatte sich der ASV direkt für das Halbfinale qualifiziert. Dort wartete der TSV Essel, den die Ahlhornerinnen schon im Endspiel um die norddeutsche Meisterschaft bezwungen hatten. Daher wusste Bianca Nadermann, was kommen würde: „Essel hat nur versucht, Jordan rauszunehmen.“ Die Taktik, Ahlhorns U 18-Weltmeisterin Jordan Nadermann konsequent anzuspielen, ging aber erneut nicht auf. „Jordan allein macht es auch nicht. Wir haben noch mehr gute Spielerinnen, die dann parat stehen“, sagte Bianca Nadermann. In diesem Fall übernahm Lena Meidenstein die Verantwortung im Angriff und führte ihr Team zum 11:6, 11:7 und damit ins Endspiel.

Im Finale traf der ASV auf seinen Dauerrivalen TV Vaihingen/Enz. Doch auch die Baden-Württembergerinnen waren den nun zu Hochform auflaufenden Ahlhornerinnen nicht gewachsen und ließen schnell die Köpfe hängen. „Das war unser bestes Turnierspiel“, jubelte Bianca Nadermann nach dem 11:9, 11:5. Für ihre Tochter Jordan und Abwehrspielerin Merle Meves war es der krönende Abschluss ihrer Jugendzeit.

Männliche U 18

„Die Leistung war wirklich okay. Die Jungs haben das Maximum rausgeholt“, sagte Ahlhorns Co-Trainer Sven Wilke. Trotzdem waren Hennes Bokeloh, Anton Brod, Ole Kaltenhauser, Lukas Paschen, Ole Wilke, sowie Hiep und Luc Tran nach dem 6:11, 6:11 gegen den VfK 01 Berlin im Spiel um Platz drei erst einmal tief enttäuscht. „Natürlich ist es ärgerlich, das letzte Jugendspiel gegen einen Gegner zu verlieren, den man normalerweise schlagen kann. Aber bei uns war ein bisschen die Luft raus“, sagte Sven Wilke.

Zum Auftakt hatte der ASV dem Topfavoriten und späteren deutschen Meister TV Unterhaugstett einen Satz abgetrotzt (11:9, 1:11). Nach Siegen gegen die SG Waldkirchen (11:7, 11:3) und den MTV Oldendorf (11:3, 11:7) hätte den Ahlhornern bereits im abschließenden Vorrundenspiel gegen den TV Stammheim ein Unentschieden gereicht, um Gruppenzweiter zu werden. Doch trotz einer 10:6-Führung im ersten Satz hieß es letztlich 10:12, 9:11.

Mit einer hervorragenden Leistung setzte sich der ASV im Viertelfinale gegen den TV Waibstadt durch (11:6, 11:7). Ahlhorns Halbfinalgegner hieß erneut TV Unterhaugstett. Wie schon im Gruppenspiel konnte der ASV den Titelanwärter in die Bredouille bringen. Nachdem sich die Nordschwarzwälder den ersten Satz glatt mit 11:4 geholt hatten, legte Ahlhorn im zweiten Abschnitt ein 8:5 vor. „Leider haben wir dann den Faden verloren“, trauerte Sven Wilke dem verpassten Finaleinzug hinterher (10:12).

Nach der Rückkehr feierten die Ahlhorner trotzdem mit den erfolgreichen Juniorinnen im Vereinsheim und ließen bei Pizza gemeinsam ihre Jugendzeit Revue passieren. „Alle haben in den letzten zehn Jahren eine tolle Entwicklung genommen – das war echt lustig zu sehen“, erzählte Sven Wilke.