Ahlhorns Angreiferinnen zeigen Spielwitz

Von: Sönke Spille, Sven Marquart

Oft zu spät am Ball: Die Brettorferinnen um Jule Weber (v.) und Laura Cording kamen nicht in den Spielfluss. © Uwe Spille

Brettorf/Ahlhorn – Auch die Erstliga-Faustballerinnen des TV Brettorf konnten den Siegeszug des Ohligser TV nicht stoppen. Nach dem 3:0 führt der Aufsteiger aus Solingen die Tabelle weiter ungeschlagen an. Zweiter ist der Ahlhorner SV, der gegen den TK Hannover (3:0) und MTV Wangersen (3:1) ebenfalls zwei Siege einfuhr.

TV Brettorf – Ohligser TV 0:3 (8:11, 4:11, 9:11): Von Beginn an fanden die Brettorferinnen nicht in die Partie. Neben Laura Marofke und Karen Kläner im Angriff, starteten Jule Weber, Laura Koletzek und Laura Cording, die auch das gesamte Spiel über auf dem Feld blieben. Ohligs hatte mit der offensiv stehenden Jana Hasenjäger auf der linken Abwehrseite früh die kurz gespielten Bälle des TVB im Griff – und schlug die Gastgeberinnen dann mit deren eigenen Mitteln. Insbesondere in den ersten beiden Abschnitten waren die TVB-Frauen oft zu spät an den Bällen und kamen so kaum in einen Spielfluss. „Wir haben es nicht geschafft, Ohligs entscheidend unter Druck zu setzen“, konstatierte Zuspielerin Jule Weber: „Stattdessen sind uns selbst zu viele Fehler unterlaufen.“ Im dritten Durchgang kämpften sich die Brettorferinnen nach einem 2:4-Rückstand zurück und gingen selbst mit 9:8 in Führung. Doch dann schlichen sich wieder leichte Fehler in ihr Spiel ein, die Ohligs zum glatten 3:0-Sieg nutzte.

TV Brettorf – VfL Kellinghusen 3:0 (11:6, 14:12, 11:9): Ida Hollmann ersetzte Laura Koletzek in der Defensive, ansonsten bot TVB-Betreuer Malte Hollmann das identische Personal wie bei der Niederlage gegen den OTV auf. Nach zwei Angabefehlern übernahm Laura Marofke die Gesamtverantwortung – und die Brettorferinnen kamen deutlich besser zurecht und ließen kaum noch etwas zu. Eindrucksvoll präsentierten sich die Schwarz-Weißen in Durchgang zwei. Vier Satzbälle hatten die Gastgeberinnen bereits gegen sich, glichen zum 10:10 aus und wehrten auch kurz darauf noch den fünften ab. Mit 14:12 gelang es, die Satzführung auszubauen. Im dritten Abschnitt waren die TVB-Frauen nach einem Rückstand erneut zur Stelle, glichen zum 9:9 aus – und machten mit zwei kurz gespielten Bällen den vierten Saisonsieg perfekt. „Der Sieg war wichtig, um weiter im Rennen um die DM-Tickets zu bleiben“, sagte Jule Weber: „Nun gilt es, gegen Ahlhorn und Moslesfehn unsere Hausaufgaben zu machen und den Anschluss an die Spitzenplätze zu halten.“

TK Hannover – Ahlhorner SV 0:3 (9:11, 14:15, 6:11): Für den ASV läuft es nach dem Ausstieg von Kapitänin Imke Burfeind besser als erwartet. Die drei jungen Angreiferinnen Jordan Nadermann, Mieke Kienast und Tokessa Köhler-Schwartjes hielten sich nicht nur an die Vorgaben ihrer Trainerin Janna Köhrmann, sondern glänzten auch durch Spielwitz. „Das war richtig schön anzusehen“, freute sich Janna Köhrmann. Die ersten beiden Sätze gingen knapp an ihr Team. Dem dritten Durchgang drückte der ASV dann eindeutig seinen Stempel auf.

MTV Wangersen – Ahlhorner SV 1:3 (12:10, 6:11, 3:11, 7:11): „Wangersen liegt uns nicht so“, sagte Janna Köhrmann. Den ersten Satz sicherten sich die Gastgeberinnen in der Verlängerung, obwohl Ahlhorn zwischenzeitlich schon mit drei Bällen geführt hatte. „Aber die anderen können auch Faustball spielen“, meinte Janna Köhrmann. Doch mit zunehmender Spieldauer machte sich dann die größere individuelle Qualität der Ahlhornerinnen bemerkbar. Durch den Sprung auf Tabellenplatz zwei darf sich der ASV Hoffnungen auf die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft am 4. und 5. März in Ötisheim machen. „Eigentlich wollen wir uns erst einmal festigen. Aber die Mädels haben größere Ziele als vorgegeben – mal sehen, wo die Reise hingeht“, sagte Janna Köhrmann.