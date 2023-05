14. Zehn-Meilen-Lauf: Ariane Brems wiederholt ihren Vorjahressieg

Neuer Streckenrekord über fünf Kilometer / Johanning mit Spitzenzeit

+ © Tamino Büttner Spitzenzeit: Nur drei Läufer waren beim Zehn-Meilen-Lauf in Großenkneten jemals schneller als der diesjährige Sieger Daniel Johanning. © Tamino Büttner

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sven Marquart schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Großenkneten – Rund 550 Teilnehmer konnte der TSV Großenkneten zur 14. Auflage des Zehn-Meilen-Laufs begrüßen. Das waren 160 Läuferinnen und Läufer mehr als im Vorjahr. „Damit sind wir sehr zufrieden“, sagte Mitorganisator Matthias Nagel. Die bisherige Rekordbeteiligung stammt aus dem Jahr 2019 als 669 Läuferinnen und Läufer dabei waren.

Beim Meilenlauf der Schüler über 1609 Meter machte sich Justus Herrmann (BV Garrel) erneut auf die Jagd nach dem Streckenrekord, der seit 2016 gemeinsam von Jannis Lueken (TSV Großenkneten) und Tobias Bruns (TSR Wilhelmshaven) gehalten wird (5:47 Minuten). Diesmal verpasste Herrmann die Bestmarke um die Winzigkeit von einer Sekunde (5:48).

Dafür pulverisierte Markus Rühlmann (Hanse Mondial Tri Team Hamburg) in 16:25 Minuten den Streckenrekord über fünf Kilometer, den seit 2019 der Triathlet Jesse Hinrichs (1. TCO Die Bären) gehalten hatte (16:31). Mit großem Abstand kamen Erik Rosenau (1. TCO Die Bären/17:47) als Zweiter und Lucas Schwengels (SSV Gristede/18:05) als Dritter ins Ziel. Bei den Frauen siegte Malin Sitzmann (1. TCO Die Bären/23:01) vor Lotta Kramer (23:16) und Pia Stuckenborg (24:13) vom BV Garrel.

Über zehn Kilometer triumphierte Hauke Hansen (BV Garrel/36:35 Minuten) vor Fynn-Luca Wolf (TuS Eversten/37:06) und Carsten Cordes (TuS Eversten/37:37). Schnellste Frau war erneut Ariane Brems vom Wildeshauser Lauftreff. Die Huntestädterin war diesmal (44:03) sogar mehr als eineinhalb Minuten flotter als bei ihrem Vorjahressieg (45:39).

Beim Hauptlauf über zehn englische Meilen (16,09 Kilometer) erreichte Daniel Johanning vom BV Garrel in 55:05 Minuten eine absolute Spitzenzeit. „Nur drei Läufer waren in Großenkneten jemals schneller“, betonte Nagel. Dabei benötigte der ehemalige Kreisliga-Kicker des SV Achternmeer durchschnittlich nur 3:25 Minuten pro Kilometer. An den Fabelrekord von Spitzenläufer Thomas Bartholome (TSV Kirchdorf) aus dem Jahr 2010 kam Johanning trotzdem nicht einmal ansatzweise heran (53:02). Johannings Vorsprung auf den Zweiten Finn Gerdes (SV Werder Bremen (1:03:08 Stunden) und den Dritten Sebastian Bambey (Fortuna Logabirum/1:03:56) war dennoch enorm. Bei den Frauen kam Paula Böttcher (TSV Großenkneten/1:14:40) hinter Siegerin Luzie Rosenboom (BV Garrel/1:09:21) und vor der Wilhelmshavenerin Bianka Döring (1:18:49) als Zweite ins Ziel. Lokalmatadorin Böttcher hält immer noch den Streckenrekord über zehn Kilometer (38:23 Minuten).

Wie Nagel bekannt gab, ist die 15. Auflage des Zehn-Meilen-Laufs für Samstag, 25. Mai 2024, geplant.