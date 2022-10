Jahn-Coach tritt zurück: Arend Arends ist ab sofort nur noch „interessierter Beobachter“

Von: Sven Marquart

Das war’s: Arend Arends ist nach fünf Jahren als Trainer des TV Jahn Delmenhorst zurückgetreten. © Günther Richter

Landkreis – Sportlich könnte es beim TV Jahn aktuell kaum besser laufen. Mit sieben Siegen am Stück hat sich der Fußball-Kreisligist nach einem verkorksten Saisonstart inzwischen bis auf den fünften Tabellenplatz vorgearbeitet. Daher überrascht es, dass Arend Arends am Mittwoch seinen Rücktritt als Jahn-Coach erklärte.

Mit dem Ausstieg seines Co-Trainers Tobias Stützer vor zwei Wochen sei ihm „die entscheidende Stütze weggebrochen“, erläutert Arends auf Nachfrage unserer Zeitung. Da er als stellvertretender Leiter der Oberschule an der Ellerbäke in Bookholzberg stark eingespannt sei, bleibe ihm „beruflich sonst keine Luft mehr“, begründet der 38-jährige Oldenburger.

Nach drei Jahren als Trainer des VfL Wildeshausen II war Arends im Oktober 2017 an den Blücherweg geholt worden, um die Mannschaft „spielerisch und taktisch weiterzuentwickeln und den TV Jahn wieder als Marke zu etablieren“, wie es Jahns Fußballboss Marco Castiglione damals formulierte. Tatsächlich entwickelte Arends den Abstiegskandidaten in den vergangenen fünf Jahren sukzessive zu einer Topmannschaft, die „regelmäßig mit torreichem Angriffsfußball“ begeistert habe, schreibt der Verein auf seiner Facebook-Seite.

Entsprechend schwer fiel dem B-Lizenzinhaber der Abschied. „Das war richtig emotional, zumal ich nicht der Typ bin, der halbe Sachen macht und mitten in der Saison aufhört“, sagt Arends. Er bleibe jedoch „interessierter Beobachter“ und werde den Weg der Mannschaft weiter verfolgen. Im Auswärtsspiel beim FC Hude II an diesem Freitag, 19.30 Uhr, trägt Marcel Maus die Verantwortung auf der Jahn-Bank.

14. Spieltag

Harpstedter TB – SF Wüsting (Freitag, 19.30 Uhr): Mit Aufsteiger Wüsting machten die Harpstedter bereits in der vergangenen Saison unliebsame Bekanntschaft. Im Kreispokal-Viertelfinale unterlag der Vizemeister dem späteren Endspielteilnehmer mit 0:1. Auch deshalb warnt Eckard Zunft davor, den Neuling zu unterschätzen. „Wir werden jedenfalls vorsichtig anfangen, um uns nicht überraschen zu lassen“, kündigt der HTB-Coach an. Er muss auf Julian Meyer verzichten, der beim 4:1 über den Ahlhorner SV ein starkes Spiel gemacht hatte, bis ihn eine Zerrung stoppte. Für ihn könnte auf der linken Mittelfeldseite erneut Thilo Schoppe zum Einsatz kommen, der Meyer bereits in Ahlhorn ersetzt hatte. Auch HTB-Toptorschütze Ole Volkmer (zwölf Saisontreffer) fällt mit einer Zerrung aus.

FC Huntlosen – KSV Hicretspor (Freitag, 19.30 Uhr): Für Huntlosens Trainer Georg Zimmermann gibt es kein Vertun. „Ein Sieg ist Pflicht“, sagt der Coach des Tabellenvorletzten vor dem Kellerduell gegen das Schlusslicht. Mut macht ihm, dass seine Crew sämtliche acht Punkte auf Kunstrasen geholt hat. Außerdem kehren in Pascal Wollenweber und Philipp Passon wichtige Akteure zurück. „So schwer wie es ist, wenn man fünf Spiele in Folge verloren hat: Wir müssen selbstbewusst auftreten und dürften Hicretspor nicht ins Spiel kommen lassen“, fordert Zimmermann. Besonderen Respekt hat er vor Torjäger Muhammed Eryilmaz, der allein elf der 15 KSV-Saisontreffer erzielt hat.

Beckeln Fountains – SV Achternmeer (Freitag, 20 Uhr): Sieben Zähler holte Beckeln aus den jüngsten drei Begegnungen. „Den Schwung wollen wir mitnehmen“, sagt Kapitän Till Gralheer. Mit einem Dreier könnte sein Team mit dem Tabellenzehnten aus Achternmeer gleichziehen. Wie das gelingen soll? „Ich gehe davon aus, dass ,Jupp‘ uns noch einige Sprachnachrichten zum Matchplan zur Verfügung stellen wird“, sagt Gralheer und grinst. Denn Coach Matthias „Jupp“ Büsing verpasst die Partie urlaubsbedingt. Oliver Meyer muss arbeiten. Der formstarke Janes Evers ist privat verhindert. Dafür kehrt Lennart Lange zurück und könnte Evers positionsgetreu ersetzen.

TV Dötlingen – TV Munderloh (Freitag, 20 Uhr): Die Partie des Tabellenvierten gegen den Spitzenreiter verspricht Offensivspektakel. „Das ist für uns ein Bonusspiel“, sagt Markus Welz. Dötlingens Trainer weiß, dass „wir einen sehr guten Tag brauchen, um zu punkten“. Seine Elf müsse „Munderlohs schnelle Leute in den Griff kriegen“. Dazu zählt auch der Ex-Dötlinger Johan Hannink, der in der laufenden Saison bereits zwölfmal getroffen hat. Munderlohs Qualitäten zum Trotz: „Wir sind selbstbewusst genug und spielen wie immer“, erklärt Welz. Schließlich ist Dötlingen zuhause noch ungeschlagen (fünf Siege, ein Remis). Bei den Gastgebern fehlen Johannes Ullerich (Dienst) und Marko Müller (krank). Dafür steht Julian Eilers nach abgesessener Sperre wieder zur Verfügung.

TSV Ganderkesee – VfL Wildeshausen II (Sonnabend, 14 Uhr): Nach anfänglichen Schwierigkeiten zeigt die Formkurve der zuletzt viermal in Folge siegreichen Ganderkeseer nach oben. „Leider für uns im falschen Moment“, sagt VfL-Coach Selcuk Keyik. Der Tabellenachte sei „eine gute Kreisliga-Mannschaft mit starken Einzelspielern“. Deshalb rechnet Keyik mit einem „harten Stück Arbeit“. Eine Leistung wie beim 1:4 gegen den TV Dötlingen werde den Krandel-Kickern auch am Immerweg „nicht reichen, um mal wieder drei Punkte zu holen“. Torhüter Hendrik Schulz, der sich gegen Dötlingen das Knie verdreht hatte, fällt bei den Gästen ebenso aus wie Robin Landgraf (Urlaub) und Ole Willms (Knieprobleme). Wider Erwarten konnte Kapitän Philipp Finger nach seiner Sprunggelenkverletzung bereits wieder trainieren. „Aber für das Spiel ist er noch keine Option. Es macht keinen Sinn, ihn direkt reinzuschmeißen“, sagt Keyik.