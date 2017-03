Arends erwartet „heißen Ritt“

Landkreis - Der VfL Wildeshausen II ist in der Fußball-Kreisliga im Aufwind: Nach zuvor acht Spielen ohne jeden Punkt holten die Krandel-Kicker aus ihren beiden jüngsten Partien gegen den SV Achternmeer (2:2) und den Ahlhorner SV (1:0) vier Zähler. Und nicht nur das: „Auch die Leistungen werden besser“, registrierte Arend Arends erfreut. Daran will der VfL-Coach mit seiner Crew am Sonntag bei der SVG Berne anknüpfen.

VfR Wardenburg – Harpstedter TB (heute, 19.30 Uhr/Hinspiel: 2:2): „Wenn wir von der Einstellung her eine Schippe drauflegen und die Fehler minimieren, sollte es möglich sein, da was mitzunehmen“, sagt HTB-Coach Jörg Peuker mit Blick auf die 1:2-Derbypleite gegen den TSV Ippener. Schon im Hinspiel punktete Harpstedt gegen den Tabellenzweiten – trotz eines 0:2-Rückstandes. Die Gastgeber haben in 19 Begegnungen erst 19 Gegentreffer kassiert und stellen damit die beste Defensive der Liga. „Es dürfte schwer werden, Chancen zu kreieren. Deshalb müssen wir schnell aus der eigenen Hälfte nach vorne spielen“, erläutert Peuker. Mit Ausnahme des wegen seiner fünften Gelben Karte gesperrten Marik Landgraf reisen die Gäste in Bestbesetzung an.

FC Huntlosen – TV Munderloh (Sonnabend, 16 Uhr/Hinspiel: 1:3): Nach dem 4:3-Erfolg bei Spitzenreiter SV Baris bekommt Aufsteiger Huntlosen gleich den nächsten dicken Brocken serviert. „Aber wenn wir ähnlich diszipliniert auftreten wie am vergangenen Wochenende, gibt es sicherlich Chancen“, sagt FC-Coach Andree Höttges vor dem Duell mit dem Tabellenvierten. Ähnlich wie Klassenprimus Baris verfüge Munderloh über eine „sehr gute Offensive“, betont Höttges und nennt dabei zuvorderst Oliver Rauh und Winterneuzugang Sven Hörnlein. „Allerdings ist Munderloh mannschaftlich geschlossener.“ Bei der Hinspielpleite fehlte Huntlosen die Durchschlagskraft im Angriff. „Das hat Munderloh ausgenutzt“, erinnert sich Höttges. Weil der Übungsleiter im Urlaub ist, führt der verletzte Kapitän Jan Schindler an der Seitenlinie das Kommando. Fehlen werden Dennis Jielg (Sprunggelenksverletzung) und Johannes Hense (Zahn-OP). Der Einsatz von Jan Deters, der am Dienstag das Training abbrechen musste, ist fraglich.

TSV Ippener – TuS Heidkrug (Sonntag, 15 Uhr/Hinspiel: 2:4): „Wir müssen als Mannschaft agieren. Dann bin ich mir sicher, dass wir auch gegen Heidkrug gewinnen können“, schickt TSV-Coach Chawkat El-Hourani eine „Kampfansage“ an den Tabellensechsten. Bei einem Sieg würde Aufsteiger Ippener (20 Punkte) an Heidkrug (22) vorbeiziehen. El-Hourani schätzt seinen jungen Kollegen Selim Karaca. „Er ist ein Supertrainer! Aber bei allem Respekt: Die drei Punkte werden wir mitnehmen.“ Dafür müssen die Platzherren jedoch weiter an ihrer Chancenverwertung arbeiten. Bis auf den gelb-rot-gesperrten Alexander Rautenhaus hat El-Hourani „alle Mann an Bord“.

SVG Berne – VfL Wildeshausen II (Sonntag, 15 Uhr/Hinspiel: 0:4): Beim ersten Vergleich sah Arend Arends die „bisher beste Saisonleistung“ seiner Mannschaft. Nicht nur, weil Berne auf Wiedergutmachung brennen dürfte, erwartet der VfL-Coach „einen ganz heißen Ritt“. Dennoch ist er nach den jüngsten Erfolgserlebnissen so selbstbewusst zu sagen: „Wir wollen drei Punkte holen.“ Dazu können außer den langzeitverletzten Andreas Müller, Pascal Hesselmann, Bastian Flege auch Christoph Cebulla (Muskelverletzung), Matthias Ruhle (beruflich verhindert) und Sven Flachsenberger (Gelbsperre) nicht aktiv beitragen. Dafür hofft Arends, „dass Tim Albus bis dahin wieder fit ist“.

mar