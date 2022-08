VfL Wildeshausen II vor Saisonstart: Arbeitsteilung bei Keyik und Schmale

Von: Julian Diekmann

Das neue Trainer-Duo Kai Schmale (li.) und Selcuk Keyik (re.) begrüßt die Neuzugänge Luca Stöver (v.l.), Chris Held, Hendrik Schulz, Rene Künnen, Christoph Löwe und Daniel Wollenberg. Es fehlen: Kim Held, Johannes Hoffrogge, Nico Matten und Bennet Smolna. © Büttner

Eine lange Eingewöhnungszeit brauchten Kai Schmale und Selcuk Keyik nun wirklich nicht. „Sie ist relativ kurz ausgefallen“, berichtet Keyik, der zusammen mit Schmale seit Juli das neue Trainer-Duo beim Fußball-Kreisligisten VfL Wildeshausen II bildet. Irgendwie auch verständlich. Zumal die beiden ehemaligen Übungsleiter der Wildeshauser A-Junioren gleich sieben Spieler aus ihrer alten Mannschaft mit in die „Zweite“ genommen haben.

Wildeshausen – „Auch die übrigen Spieler kennen wir bestens. Mit dem einen oder anderen haben Kai und ich selbst schon in einem Team zusammengespielt. Daher war die Eingewöhnung es sehr einfach“, betont der neue Coach der Reserve.

Fünf Wochen sind seitdem vergangen. Und der erste Eindruck ist gut. „Alle ziehen mit“, so Keyik. Und das, obwohl die ersten drei Wochen er Vorbereitung knallhartes Konditionsbolzen auf dem Trainingsplan stand. „Alles, was mit Ausdauer und Kraft zu tun hat, dafür ist Kai zuständig“, sagt Keyik: „Wir teilen uns das Training untereinander auf. Während Kai die Fitness und das Offensivspiel übernimmt, bin ich für die taktische Einstellung des Teams, die Defensivarbeit und Standards verantwortlich.“

Aktuell ist der „kontrollierten Spielaufbau“ Trainingsschwerpunkt. „Wir versuchen, den Jungs eine gewisse Grundidee zu vermitteln“, sagt Keyik: „Zurzeit üben wir gerade Laufwege ein.“ Denn zum Kreisliga-Start am Sonntag (11.00 Uhr) bei SV Achternmeer (Tabellensechster der Vorsaison) will das Duo eben nichts dem Zufall überlassen.

Und bisher habe es auch schon ganz gut geklappt. Mal ausgenommen vom Testspiel beim Vechtaer Kreisligisten TuS Lutten, das mit 0:8 verloren ging. „Da haben wir rotiert, Spielern eine Chance gegeben, die nicht unbedingt zur ersten Elf gehören. Und am Ende Lehrgeld gezahlt.“ Dafür verliefen die übrigen vier Testspiele schon viel besser. „Doch in einer intensiven und anstrengenden Vorbereitung kann so ein Ausrutscher wie in Lutten schon mal vorkommen“, hat Keyik die Pleite schnell abgehakt.

Stenogramm Zugänge: Rene Künnen (SF Sevelten II), Daniel Wollenberg (eigene Erste), Hendrik Schulz (eigene Vierte), Chris Held, Kim Held, Johannes Hoffrogge, Christoph Löwe, Nico Matten, Bennet Smolna, Luca Stöver (alle eigene A-Junioren) Abgänge: Andreas Kari (TV Dötlingen), Marco D’Elia (Ziel unbekannt), Tom Gärtner (eigene Vierte) Kader: Tor: Maik Backhus, Rene Künnen, Hendrik Schulz - Abwehr: Tobias Beier, Florian Düser, Philipp Finger, Chris Held, Florian Hertell, Nico Matten, Marius Meier, Marvin Meyer, Bennet Smolna, Anton Stöver - Mittelfeld: Leon Beier, Yannis Brockmann, Junior Cavalcante-Monteiro, Marcel Fiedler, Hauke Glück, Kim Held, Johannes Hoffrogge, Nico Krumdiek, Robin Landgraf, Christoph Löwe, Luca Stöver, Tjerk Tappe, Ole Willms, Daniel Wollenberg - Angriff: Jonas Pleus, Kevin Schwarze Trainer: Selcuk Keyik und Kai Schmale (beide seit Juli 2022) Saisonziel: einstelliger Tabellenplatz Favoriten: Harpstedter TB, TV Munderloh

Etwas Sorgen bereite ihm dagegen noch die neue Liga: „Der Unterschied zwischen Nachwuchs und Herrenbereich ist schon gewaltig. Und die Kreisliga ist für Kai und mich totales Neuland. Wir kennen die Mannschaften noch nicht richtig, müssen uns in der neuen Spielklasse erst einmal zurechtfinden.“ Daher sei der Tabellenplatz am Ende der Saison auch nicht ganz so wichtig. „Klar ist unser Ziel, auf einem einstelligen Rang zu landen. Viel wichtiger ist Kai und mir aber, dass wir als Team zusammenwachsen, guten, offensiven Fußball zeigen und uns vor keinem Gegner verstecken.“ Das erfordere aber eine hohe Laufbereitschaft und gute Kondition. „Ich gewinne lieber 5:3 als 1:0“, sagt Keyik: Für mich ist es wichtiger, Tore zu schießen als sie zu verhindern.“

Das funktioniere aber nicht gegen alle Mannschaften der Liga. „Gerade gegen die Spitzenteams, die uns spielerisch überlegen sind, dürfen wir nicht naiv sein“, weiß Keyik, der in Andreas Kari, Marco D’Elia und Tom Gärtner lediglich drei Abgänge zu verzeichnen hat.

Und wenn es dem neuen Trainergespann auch noch gelingt, die zehn Neuzugänge zu integrieren, dürfte Wildeshausens Reserve mit Sicherheit ein sehr unangenehmer Gegner für die übrigen 15 Mannschaften sein.