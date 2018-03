Applaus kommt nicht gut an: Borchert Finke disqualifiziert

Wildeshausen - Aus eigener Kraft können die Bezirksliga-Basketballer des SC Wildeshausen ihr selbtgestecktes Saisonziel nicht mehr verwirklichen. Nach der 73:82 (35:45)-Niederlage beim Tabellenvorletzten TuS Bramsche II haben die Huntestädter nur noch minimale Chancen, den angestrebten dritten Platz im Abschlussklassement zu erreichen.

„Wir haben ein gutes Basketballspiel abgeliefert, sind jedoch am Ende an unseren Emotionen gescheitert“, sagte SCW-Sportchef Michael Haake: „Unser Gegner hat 38 Minuten lang laut und deutlich mit den Entscheidungen der Schiedsrichter gehadert, ohne dass dies Folgen hatte. Wir haben zehn Sekunden mit den Entscheidungen gehadert und bekommen gleich drei technische Fouls und die Disqualifikation von Borchert Finke angehängt. Natürlich hätten wir unsere Emotionen im Griff haben müssen, aber ich erwarte hier von den Schiedsrichtern eine klare einheitliche Linie.“

Das erste Viertel ging deutlich mit 26:16 an die Hausherren. „Diese zehn Punkte haben uns das ganze Spiel über wehgetan“, sagte SCW-Spielertrainer Edward Brouwer, der aufgrund einer Rückenverletzung diesmal selbst nicht mitmischen konnte.

Eine ganz starke Phase hatten die Wildeshauser zu Beginn des zweiten Abschnitts. Mit einem 13:5-Lauf zwischen der elften und 15. Minute verkürzten sie den Rückstand auf zwei Punkte. Doch auch die Bramscher verfügen über Qualität in ihren Reihen und erspielten sich so bis zur Halbzeitpause eine 45:35-Führung.

Nach Wiederanpfiff erwischten die Gastgeber erneut den besseren Start und zogen auf 59:43 davon. Brouwer reagierte und nahm in der 28. Minute eine Auszeit. Seine Ansprache zeigte Wirkung. Bis zum Ende des dritten Viertels verkürzte seine Crew auf 51:60.

Diesem Rückstand liefen die Wildeshauser im Schlussabschnitt bis zur 36. Minute hinterher. Nun bekamen die Huntestädter Oberwasser und waren beim 70:74 in Schlagdistanz. Dann blockte Alexander Grote einen Bramscher für Brouwers Geschmack „extrem sauber“. Doch die Schiedsrichter werteten die Aktion als Foul. Grote beschwerte sich und kassierte umgehend ein technisches Foul. Diese Entscheidung quittierte Borchert Finke mit höhnischem Applaus, was ihm sofort zwei technische Fouls und damit die Disqualifikation einbrachte. Zudem bekam Bramsche fünf Freiwürfe zugesprochen, von denen vier ihr Ziel fanden. Beim Stand von 82:73 war die Partie entschieden.

„Ich habe den Schiedsrichtern hinterher gesagt, dass ich es sehr schade finde, dass sie das Spiel auf diese Art und Weise beeinflusst haben – vor allem, weil unser Gegner 38 Minuten lang alle Entscheidungen mit Kommentaren und Gesten begleitet hat. So ist Basketball manchmal. Es wäre jedoch schön gewesen, wenn nach dem Spiel wenigstens ein wenig Selbstkritik aufgekommen wäre“, zeigte sich Brouwer enttäuscht.

Am Sonnabend, 10. März, 19 Uhr, beendet der SC Wildeshausen die Saison in der Wallschulsporthalle mit dem Heimspiel gegen den Tabellenvierten TuS Bersenbrück. „Wir würden uns freuen, wenn viele Zuschauer dabei sind“, sagte Brouwer. Im Anschluss an die Partie wollen die Korbjäger ihren treuen Fans einen ausgeben. Sie bitten um Anmeldungen per E-Mail an basketball@sc-wildeshausen.de. Der Eintritt ist wie immer kostenlos.

SC Wildeshausen: Alexander Baal, Borchert Finke (18), Rudi Finke (5), Alexander Grote (33), Tim Hoffmann (4), Dani Morina (8), André Pavel (3), Philipp Weihs (2).