Antje Brengelmann bleibt vom Strich ohne Fehlversuch

Neerstedt - Alles reine Kopfsache? Nach dem 18:20 (10:10) beim SV Eintracht Wiefelstede wird die Luft für die Handballerinnen des TV Neerstedt II im Tabellenkeller der Regionsoberliga langsam dünn. „Wir spielen nicht wie ein Abstiegskandidat, aber uns fehlen im Moment die Ergebnisse. Wir müssen dringend mal wieder punkten und uns das verloren gegangene Selbstvertrauen zurückholen“, sagte Tim Gersner. Neerstedts Trainer will mit seinen Spielerinnen deshalb auch Einzelgespräche führen.

„Wiefelstede ist eigentlich eine Mannschaft, die schlagbar ist. Aber offensichtlich wollten wir den Sieg nicht genug“, ärgerte sich Gersner über den schlafmützigen Start seiner Crew. Bis zum 5:9 (21.) „war kein Dampf dahinter“, monierte der Coach. Doch plötzlich spielten die Gäste bissiger, gingen in der Abwehr aggressiver zu Werke und glichen durch Alina Windhorst zum 9:9 (27.) aus. Per Siebenmeter brachte Antje Brengelmann die Grün-Weißen schließlich sogar mit 10:9 (29.) in Front. Neerstedts achtfache Torschützin blieb auch bei den vier weiteren Strafwürfen ohne Fehlversuch. Zur Pause hieß es 10:10.

Zäh ging es nach dem Seitenwechsel weiter. Beide Teams spielten ihre Angriffe lange aus, ehe sie in Wurfposition kamen. Dem 12:12 (32.) durch Anna Rippe ließen Tomke Behrens und Kira Decker zwei Treffer zum 14:12 (34.) für die Hausherinnen folgen. Diesem Zwei-Tore-Rückstand lief Neerstedt dann bis zum Spielende vergeblich hinterher. „Es fehlt halt ein bisschen“, haderte Gersner. - mar

TV Neerstedt II: Harms - Adams (1), Windhorst (2), Rippe (2), Heinrich, Voigt (1), Brengelmann (8/5), Wedermann (2), Siemers (2), Rasche.