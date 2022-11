Annemike Elvers hält VfL Wildeshausen den Sieg in Lastrup fest

Von: Sven Marquart

Strafstoß rausgeholt, Tor erzielt: Wildeshausens Ann-Marie Tangemann (M.) hatte großen Anteil am 2:1. © Tamino Büttner

Wildeshausen – Diese Entwicklung freut Carsten Mirbach ungemein. In der vergangenen Spielzeit rangierten die Bezirksliga-Fußballerinnen des VfL Wildeshausen zur Saisonhalbzeit mit nur sieben Zählern auf einem Abstiegsplatz. „Jetzt haben wir 20 Punkte und sind Vierter mit einem Punkt Rückstand auf den Zweiten – die Mädels können stolz auf sich sein“, sagte der VfL-Coach. Nach zuvor zwei Niederlagen beendete seine Crew die Hinrunde nun mit einem 2:1 (2:1)-Erfolg bei der SG Hemmelte/Lastrup/Kneheim.

Die jüngsten Pleiten beim Post SV Oldenburg (1:2) und gegen den Polizei SV Oldenburg (1:4) hatten die Krandel-Kickerinnen offensichtlich gut verdaut. Beim Tabellenachten in Lastrup liefen sie sehr hoch an und machten von Beginn an Druck. Auf dem Weg zum Tor wurde Ann-Marie Tangemann von SG-Keeperin Meike Wienken gestoppt. Schiedsrichter Marcel Nienaber (SC Winkum) hatte ein Foul gesehen und entschied auf Strafstoß. „Den hätte man nicht unbedingt geben müssen“, räumte Mirbach ein. Josephine Acikgöz ließ sich die Chance nicht entgehen und verwandelte zum 1:0 (15.). Die Führung war durchaus verdient.

Wenig später hatten die Gäste erneut Glück. Nach einem Ball hinter die Abwehrkette stieß Torhüterin Wienken mit einer Verteidigerin zusammen. Davon profitierte Ann-Marie Tangemann, die das Spielgerät zum 2:0 in den leeren Kasten schob (20.). „Bis dahin war alles schick. Aber dann haben wir einen Gang zurückgeschaltet“, monierte Mirbach. Die Strafe in Form des 1:2 folgte auf dem Fuße (34.).

Im zweiten Abschnitt bot sich den Gastgeberinnen die dicke Möglichkeit zum Ausgleich, doch VfL-Schlussfrau Annemike Elvers parierte den Handelfmeter (62.). „Ich weiß nicht, warum er den gepfiffen hat. Ella Kramer wurde angeschossen und hatte beide Arme am Körper“, ärgerte sich Mirbach. Ann-Marie Tangemann, Ella Kramer und Viktoria Kljukina hätten den knappen Vorsprung danach wieder ausbauen können, was sie aber nicht taten. „Zum Glück hat Hemmelte seine Lufthoheit nicht genutzt. Wir haben zu viele Standards zugelassen“, atmete Mirbach auf.

Rund zehn Minuten vor Schluss musste der 51-Jährige dann seine „Matchwinnerin“ auswechseln: Mit einem dicken Knöchel humpelte Ann-Marie Tangemann vom Feld. Ob die Angreiferin zum Rückrundenstart dabei sein kann, ist fraglich. Am Sonntag, 27. November, 13 Uhr, müssen die Wildeshauserinnen bei Spitzenreiter Fortuna Einen antreten. Das Hinspiel hatte der VfL mit 4:3 gewonnen. „Wir wissen also, wie es geht“, sagte Mirbach.