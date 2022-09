Anna Rippe rettet TV Neerstedt das Remis

Von: Jürgen Prütt

Sorgte für die Punkteteilung: Neerstedts Anna Rippe (am Ball) traf in Findorff zehn Sekunden vor Spielende zum 23:23. © Tamino Büttner

Neerstedt – Die Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt haben zum Saisonauftakt den ersten Zähler auf der Habenseite verbucht. Bei der SG Findorff sicherten Nadja Albes und Anna Rippe der Crew von Trainerin Cordula Schröder-Brockshus beim 23:23 (12:11) mit ihren Treffern in der Schlussphase einen Punkt.

„Als Findorff zum 23:21 getroffen hatte und Anna Rippe danach auch noch einen Siebenmeter verwirft, war das Ding eigentlich durch. Am Ende werden wir dann für unsere tolle Moral belohnt. Das Remis hilft uns mehr als dem Gegner“, sagte Cordula Schröder-Brockshus.

Nachdem Anna Rippe auf Pass von Celina Struß zehn Sekunden vor dem Ende den Ausgleich erzielt hatte, war es in der Halle der Bezirkssportanlage Bremen-Findorff zu einer kuriosen Schlussszene gekommen. „Findorff wollte schnell den Anwurf ausführen, aber dabei haben sich dann zwei gegnerische Spielerinnen über den Haufen gerannt“, schilderte Cordula Schröder-Brockshus die letzten Sekunden vor dem Abpfiff.

Die 29-Jährige hofft, dass der Teilerfolg Aufwind für die nächsten Aufgaben geben wird. Am kommenden Sonntag, 18. September, 17 Uhr, empfangen die Grün-Weißen die SG Friedrichsfehn/Petersfehn mit den ehemaligen Neerstedterinnen Kirsten Kurok, Lisa Rangnick und Agnieszka Blacha. Nach dem Unentschieden in Findorff könne ihre Mannschaft nun ohne Druck in das erste Heimspiel der neuen Spielzeit gehen, unterstreicht Cordula Schröder-Brockshus: „Wir haben nichts zu verlieren.“

Zum Saisonauftakt hatte die B-Lizenzinhaberin in der Abwehr auf eine 3:2:1-Formation gesetzt. „Findorff ist dagegen wenig eingefallen. Wir haben den Gegner oft ins Zeitspiel gezwungen“, lobte Cordula Schröder-Brockshus. Vorne sei es jedoch schwierig gewesen. „Ohne Backe ist es schon ein anderer Handball, und dann hatten wir eine ganz schöne Kugel als Ball“, schilderte die Trainerin der Gäste. Würfe aus der zweiten Reihe seien Mangelware gewesen. Beide Teams hätten ein „typisches erstes Saisonspiel“ mit vielen Fehlern geboten, berichtete Cordula Schröder-Brockshus.

Leonie Voigt brachte den TV Neerstedt mit ihrem Treffer zum 3:2 in der sechsten Minute erstmals in Führung. Beim 11:9 (25.) durch Nadja Albes lag der Vorjahreselfte mit zwei Toren vorne. Auch im zweiten Abschnitt war es ein enges Match. Das 21:20 (52.) durch Anna Rippe war die letzte Führung des TV Neerstedt. Wenig später hatte die SG Findorff das Match mit einem 3:0-Lauf zum 23:21 (55.) gedreht. „Wir verwerfen sechs Siebenmeter und liegen zwei Minuten vor dem Ende mit zwei Toren zurück. Mit dem Unentschieden sind wir mehr als zufrieden“, war es für Cordula Schröder-Brockshus letztlich ein gelungener Auftakt.

Stenogramm SG Findorff – TV Neerstedt 23:23 (11:12) SG Findorff: Abeling, Preuß - Rump (6), Wiening, Hellmuth (1), L. Hoffmann, Radziej (5/2), Otto (4/1), Piper (1), A. Hoffmann (5), Artelt, Bornhorn (1), Hedtke TV Neerstedt: von Seggern, Huntemann - K. Stuffel, Albes (6/4), Hanuscheck, Struß (2), Windhorst, Weiland (3), Brinkert, J. Stuffel (2), Sempert (2), Rippe (5/1), Voigt (3/1) Siebenmeter: SG 5/3, TVN 12/6 Zeitstrafen: SG 6, TVN 3 Schiedsrichter: Marcel Toschke