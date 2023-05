VfL Wildeshausen empfängt spielstarken FC Schüttorf 09

Angeschlagener Angstgegner

Wildeshausen – Viel Zeit zum Verschnaufen bleibt den Fußballern des VfL Wildeshausen nicht. Ehe es am Sonntag zum SC Melle 03 geht, empfängt der Landesliga-Vorletzte an diesem Mittwoch, 19.15 Uhr, den FC Schüttorf 09. Da es im Krandelstadion kein Flutlicht gibt, haben sich die Huntestädter mit ihren Gästen aus der Grafschaft Bentheim darauf verständigt, nach Möglichkeit noch etwas eher zu beginnen, um die Partie im Hellen über die Bühne zu bringen. „Jede Minute zählt“, verdeutlicht VfL-Teammanager Bernd Kinzel.

Während die Krandel-Kicker bei Spitzenreiter SV Holthausen-Biene (2:0) und gegen den VfR Voxtrup (2:2) zuletzt zwei Erfolgserlebnisse verbuchen konnten, verlor Schüttorf die jüngsten vier Spiele und rutschte auf den neunten Tabellenplatz ab. Trotzdem: „Schüttorf ist unser absoluter Angstgegner“, sagt VfL-Coach Marcel Bragula. In bislang vier Landesliga-Vergleichen kassierte seine Crew vier Niederlagen. „Wir hatten verschiedene Ansätze, aber bis jetzt ist der Erfolg ausgeblieben“, sagt Bragula. Bei der 1:6-Klatsche im Hinspiel überraschte der VfL den einstigen Oberligisten mit frühem Pressing und hielt zur Pause ein 1:1. „Aber in der zweiten Halbzeit haben sie uns dann innerhalb von 15 Minuten zerlegt“, erinnert sich Bragula. Besonders durch ihre ausgeprägte „Querbewegung mit dem Ball“ sei es schwierig, gegen die flinken und spielstarken Schüttorfer zu verteidigen.

Beim VfL Wildeshausen kehrt Philip Kleingärtner nach abgebrummter Gelbsperre zurück. Die Kreisliga-Mannschaft stellt Marcel Fiedler als Aushilfe ab. „Außerdem hoffe ich, dass Jendrik Löschner heute ins Training einsteigt“, sagte Bragula am Dienstag. Defensivmann Löschner hatte sich am Ostermontag beim 1:3 gegen den VfL Oythe an der Hüfte verletzt und musste seitdem pausieren. Insgesamt stehen Bragula in dieser englischen Woche lediglich 13 Akteure zur Verfügung. „Das ist schon grenzwertig“, findet er.