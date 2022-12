Andrej Kunz sichert TV Neerstedt in Schüttorf einen Punkt

Von: Jürgen Prütt

Nervenstark: Andrej Kunz (am Ball) verwandelte in Schüttorf einen Siebenmeter zum 25:25-Endstand. © Tamino Büttner

Neerstedt – Ab der 24. Spielminute lief Handball-Verbandsligist TV Neerstedt in der Auswärtspartie beim FC Schüttorf 09 einem Rückstand hinterher. 1:13 Minuten vor dem Ende schien die Niederlage der Gäste bei einem 23:25-Rückstand besiegelt. Doch die 09er von der niederländischen Grenze hatten ihre Rechnung ohne Julian Hoffmann und Andrej Kunz gemacht. Nachdem Kreisläufer Hoffmann 50 Sekunden vor ultimo mit seinem zehnten Treffer auf 24:25 verkürzt hatte, traf Regisseur Kunz mit der letzten Aktion der Partie vom Siebenmeterstrich zum 25:25 (9:11)-Endstand und sicherte den Grün-Weißen beim heimstarken Aufsteiger einen Punkt.

Andreas Müller hatte für den finalen Angriff den siebten Feldspieler gebracht. Der Plan: Marcel Reuter sollte von Rechtsaußen die linke Seite bedienen. „Die Schiedsrichter sehen dann einen Abwehrspieler der Schüttorfer im Raum und werten das als Vereiteln einer klaren Torchance“, schilderte Neerstedts Coach. Es sei ein glücklicher Punkt gewesen, gab Müller zu. „Wir hatten nicht unseren besten Tag. Aber die Mannschaft hat bis zuletzt an sich geglaubt und sich den Zähler so auch verdient.“

Die Schiedsrichter hätten in einigen Situationen „wohlwollend“ zugunsten seines Teams gepfiffen, meinte Müller. Die Punkteteilung nur auf die Referees Volker Bartel und Frank-Joachim Weiß zu schieben, war dem Bookholzberger allerdings zu einfach. „Wenn du zwischenzeitlich mit fünf Toren vorne liegst und in Überzahl mehr Tore kassiert als du selbst wirfst, dann musst du dir auch an die eigene Nase fassen“, verwies Müller, der erst tags zuvor aus Istanbul zurückgekehrt war, auf die Phase zwischen der 35. und 40. Minute. Beim 16:11 (37.) und 17:12 (38.) schienen die Gastgeber auf die Siegerstraße eingebogen zu sein. Zuvor hatte Müller seine Spieler in einer Auszeit an die Marschroute erinnert. „Da waren keine taktischen Dinge gefragt. Es ging mehr in Richtung Standpauke“, erläuterte der 45-Jährige.

Beide Teams hätten den Zuschauern keine besonders attraktive Partie geboten, befand Müller. „Wir agieren fahrig, leisten uns viele Fehler und kassieren reichlich Tore über außen.“ Hoffmann traf in der fünften Spielminute zum 1:0 für den TV Neerstedt. Fortan war es bis zum 9:9 (24.) das vom Coach der Gäste vorausgesagte enge Match. Nachdem Jakob Poppe bei der letzten Aktion in Hälfte eins mit einem Siebenmeter gescheitert war, wurden die Seiten bei einer Zwei-Tore-Führung für den FC Schüttorf 09 gewechselt.

Müller musste beim Gastspiel in der Grafschaft Bentheim kurzfristig auf Stjorven Schröder und Felix Hennken (beide krank) verzichten. Wie angekündigt, fehlte auch Max Hülsmann im Kader der Gäste. Beim Linkshänder deutet nach einer MRT-Untersuchung einiges auf eine Meniskusverletzung hin. „Das Kreuzband hat wohl nichts abbekommen. In der kommenden Woche steht die Nachbesprechung an. In diesem Jahr wird Max aber nicht mehr für uns auflaufen“, schließt Müller einen Einsatz am kommenden Samstag, 19.30 Uhr, gegen den TSV Daverden aus.

Derweil war die Schüttorfer „Jahnhölle“ am Samstag nicht der einzige Spielort in der Verbandsliga, wo es in der Schlussphase hoch herging. Auch in der Partie zwischen der TSG Hatten-Sandkrug und dem TV Schiffdorf gab es nach der Schlusssirene noch einen Siebenmeter, und zwar für den TV Schiffdorf. Doch anders als Andrej Kunz in Schüttorf versagten 150 Kilometer weiter östlich Julian Langwucht die Nerven. Der junge Linkshänder scheiterte vom Strich, und die Gäste kassierte beim 33:34 ihre dritte Saisonniederlage.

Stenogramm FC Schüttorf 09 – TV Neerstedt 25:25 (11:9) FC Schüttorf 09: Arndt, Wommelsdorf - Lindemann, Mattern (2), Martinek (2), Lammering (4), Alferink (2), Peterberns (5), Casser (3), Bönnen, Helming (5/1), Mönnink (1), Kainer, Volkhausen (1) TV Neerstedt: Krause, Oltmanns - Ch. Steenken (1), Schrader (1), Poppe (4), Marcel Reuter, Hoffmann (10/3), Bruning, Auffarth (2), Kunz (7/2) Siebenmeter: FCS 1/1, TVN 7/5 Zeitstrafen: FCS 7, TVN 4 Schiedsrichter: Volker Bartel/Frank-Joachim Weiß Besondere Vorkommnisse: Rote Karte ohne Bericht für Marek Alferink (FC Schüttorf 09/59.)