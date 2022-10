Andrej Kunz erweist dem TV Neerstedt einen „Bärendienst“

Von: Jürgen Prütt

Ins kalte Wasser geworfen: Neerstedts Youngster Jakob Poppe erzielte in Fredenbeck sieben Treffer. © Tamino Büttner

Neerstedt – Handball-Verbandsligist TV Neerstedt hat beim VfL Fredenbeck II die erste Auswärtsniederlage der Saison kassiert. Nach einer Blauen Karte gegen Andrej Kunz (18.) und einem 13:18-Halbzeitrückstand bewiesen die Gäste im zweiten Abschnitt eine tolle Moral. Dreimal verkürzten die Spieler aus der Gemeinde Dötlingen in der Geestlandhalle den Rückstand auf ein Tor. Die Überraschung lag förmlich in der Luft, blieb dann aber aus. Am Ende hieß es 32:34.

„Aus Fredenbeck muss man nicht zwingend etwas mitnehmen. Mit etwas Fortune wäre am Ende vielleicht noch ein Punkt möglich gewesen. So war es für uns eine Fahrt ins Blaue“, spielte Andreas Müller in seinem Fazit auf die Strafe gegen Kunz an. „Andrej hat eine Entscheidung der Schiedsrichter kommentiert, was diese als Beleidigung ausgelegt haben“, schilderte Neerstedts Coach die Situation. Letztlich habe sein erfahrener Spielmacher dem Team beim Spielstand von 10:7 zugunsten der Gastgeber einen „Bärendienst“ erwiesen.

„Wir retten uns dann in die Halbzeit“, schilderte Müller. In den zweiten 30 Minuten sei seine Mannschaft disziplinierter und griffiger aufgetreten. Eine starke Partie bescheinigte der Trainer Jakob Poppe. Er habe seinen Youngster ins kalte Wasser geschmissen, meinte Müller. „Wenn man verliert, fällt es schwer, einen Spieler herauszuheben. Aber Jakob hat es nicht nur wegen seiner sieben Tore wirklich klasse gelöst.“ Gesteigert hätten sich die Keeper Lukas Oltmanns und Mike Krause. „Beide haben mit ihren Paraden im zweiten Abschnitt dazu beigetragen, dass es noch einmal eng geworden ist.“

Fredenbecks neunfacher Torschütze Jan Möller hatte vor und nach der Pause per Dreierpack für eine 19:13-Führung der Gastgeber gesorgt. Im weiteren Verlauf machten sich die Neerstedter auf die Aufholjagd. Nach einem Treffer von Poppe hieß es 15:19 (33.). Erneut Poppe zeichnete in der 51. Spielminute für das 24:27 verantwortlich. Am Ende schrammten die Gäste knapp an einem Teilerfolg vorbei.

Müller geht davon aus, dass er zumindest für die Spiele gegen die HSG Seevetal/Ashausen (5. November, 19.30 Uhr) und beim TV Schiffdorf (12. November, 18.30 Uhr) ohne den gesperrten Kunz planen muss.

Stenogramm VfL Fredenbeck II – TV Neerstedt 34:32 (18:13) VfL Fredenbeck II: Paulsen, Dittmann - Büttner (4), Heinsohn (6), Ohm, Dietrich, Peyke (4/1), Möller (9), D. Müller (5), J. Müller (5/1), Witt (1), Struck TV Neerstedt: Krause, Oltmanns - Ch. Steenken (1), Schrader (1), Marcel Reuter (1), Hoffmann (8/6), Bruning (5), Poppe (7), Schröder, Hennken, Hülsmann (8), Kunz (1) Siebenmeter: VfL 2/2, TVN 6/6 Zeitstrafen: VfL 5, TVN 5 Schiedsrichter: Doreen Männich/Edgar Rot Besondere Vorkommnisse: Blaue Karte für Andrej Kunz (TV Neerstedt) wegen Schiedsrichterbeleidigung (18.)