Andreas Lorer zieht es an die Jade

Wildeshausen - Fußball-Bezirksligist SV Wilhelmshaven hat sich die Dienste von Andreas Lorer gesichert. Wie der Tabellenelfte mitteilt, wechselt der Torjäger vom Ligarivalen SV Tur Abdin Delmenhorst an die Jade und ist ab sofort für das Team von SVW-Coach Sven Glöckner spielberechtigt.

Mit 15 Treffern war Lorer in der vergangenen Saison hinter Can Blümel (17) zweitbester Abdin-Torschütze. Unter anderem erzielte der 34-Jährige auch das 1:0-Siegtor in der Partie gegen seinen neuen Club. In der ersten Hälfte der laufenden Serie musste Lorer wegen seiner Umschulung zum Groß- und Außenhandelskaufmann fußballerisch etwas kürzertreten, will jetzt aber wieder angreifen.

„Andreas ist ein Typ vom alten Schlag. Genau solch einen Spieler haben wir uns gewünscht. Zudem bringt er die nötige Erfahrung mit“, wird SVW-Manager Christian Schütze in der Vereinsmitteilung zitiert.

Lorer hatte im Sommer 2017 beim SV Tur Abdin angeheuert. Zuvor hatte er für den VfL Wildeshausen in der Landesliga gekickt (2016/2017) und den TSV Ippener als Spielertrainer zum Aufstieg in die Kreisliga geführt (2015/2016). Ein Wiedersehen mit seinem Ex-Club Wildeshausen wird es für den routinierten Offensivmann zumindest in der aktuellen Saison nicht mehr geben, da die Krandel-Kicker bereits beide Partien gegen den SV Wilhelmshaven absolviert haben (3:1/2:1).

mar