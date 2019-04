Amayas Botschaft kommt an

Wildeshausen – Die Jazz- und Modern-Dance-Formation Amaya vom SC Wildeshausen ist erfolgreich in die neue Landesliga-Saison gestartet. Zum Auftakt in Hamburg-Steilshoop wurden die Huntestädterinnen Vierte, beim zweiten Turnier in Berlin sprang Rang drei heraus. In der Gesamtwertung belegt das SCW-Ensemble hinter Treibsand vom Nordstädter TV Hannover und Caprice vom MTV Wolfenbüttel Platz drei.

In diesem Jahr hatten sich Amaya eine spezielle Botschaft für ihren Tanz überlegt. „Wir wollen mit unser Choreografie darauf aufmerksam machen, dass Menschenhandel in der heutigen Zeit definitiv nicht der Vergangenheit angehört, sondern ein Thema ist, das noch immer präsent ist und auf keinen Fall totgeschwiegen werden sollte“, erläuterte SCW-Trainerin Tatjana Kasper. Unter dem Motto „Break the Silence“ entwickelt die zwölfköpfige Formation einen ausdrucksstarken Tanz.

In Hamburg zeigte das Team von Anneke von der Ecken und Tatjana Kasper in der Vorrunde eine ordentliche, aber ausbaufähige Darbietung. Um so größer war die Freude über den Einzug in das große Finale der sieben besten Formationen. Am Ende bedeutete die Wertung 4-4-6-7-3 Platz vier.

Nur eine Woche später in Berlin starteten die Wildeshauserinnen in leicht veränderter Besetzung. Wieder reichte es für das große Finale. Bei der offenen Wertung zogen die Wertungsrichter für Amaya 3-3-3-3-7. Als Lohn durfte das SCW-Ensemble einen Pokal mit nach Hause nehmen.

Bereits am Sonntag, 28. April, steht in Selsingen das dritte Landesliga-Turnier auf dem Programm. „Bis dahin bleibt noch ein wenig Zeit, um nochmal an der Choreografie zu feilen und die Synchronität zu verbessern“, erläuterte Tatjana Kasper.