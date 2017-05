Allenfalls sein altes Atlas-Trikot hat Apostel zu verschenken

Wildeshausen - Sven Apostel hat kurz überlegt, ob er dieses Relikt am Sonntag zur Düsternortstraße mitbringen sollte. „Ich habe wirklich noch ein Delmenhorster Trikot aus meiner damaligen Zeit bei Atlas – das war vor 20 Jahren oder so“, verrät der heute 40-Jährige, inzwischen spielender Co-Trainer des VfL Wildeshausen. Das blau-gelbe Shirt aus der einstigen Oberliga-Serie 1998/99 würde ihm noch locker passen, „es ist mir sogar ein bisschen zu groß. Also könnte es auch ein Fan bekommen.“ Mehr Geschenke will der bereits als Absteiger feststehende VfL dem Aufstiegs-Aspiranten für den mit Spannung erwarteten Showdown am Sonntag ab 15 Uhr aber nicht anbieten.

„Atlas hat eine tolle Truppe mit sympathischen Typen wie Patrick Degen, mit dem ich noch beim VfB Oldenburg gespielt habe. Aber BW Lohne mögen wir auch“, sagt Apostel über den letzten verbliebenen Konkurrenten um die Meisterschaft: „Wir wollen uns definitiv mit Anstand aus der Liga verabschieden und keinen Wettbewerb verzerren“, unterstreicht der A-Lizenz-Inhaber.

Personell könnte die Lage der Gäste besser aussehen. Unter anderem fehlt der dienstlich unabkömmliche Polizeikommissar Jan Lehmkuhl. Apostel selbst würde schon reizen, selbst mit aufzulaufen – schließlich dürfte die Kulisse mit geschätzten 5 000 Zuschauern imposant sein. „Aber so eng ist es bei uns noch nicht. In den letzten Partien stand ich nicht mal mehr auf dem Spielberichtsbogen – da schraube ich meine eigenen Ansprüche gern zurück“, sagt der Routinier. Er denkt auch so, dass sein Team dem haushohen Favoriten Paroli bietet – wie beim Coup im Bezirkspokal und beim Hinspiel-Sieg: „Gegen die Mannschaften von oben haben wir ja auch sonst in dieser Saison gut ausgesehen“, erinnert Apostel. „Verdammt bitter ist nur, dass wir gegen die Konkurrenz von unten so wichtige Punkte haben liegen lassen.“

Taktik bleibt erst einmal ein Geheimnis

Wie es Cheftrainer Marcel Bragula und er im letzten Liga-Spiel taktisch angehen, will der Co-Trainer noch nicht verraten: „Wir haben es mal mit konsequentem Pressing ganz gut hinbekommen, ein anderes Mal, indem wir unsere schnellen Außenspieler effizient eingesetzt haben – wir müssen sehen.“

Auf jeden Fall spürt Apostel schon die Anspannung. Denn nach Lohnes 2:0-Sieg am Mittwochabend in Pewsum und den nun zwei Punkten Rückstand der Delmenhorster zu Spitzenreiter Lohne „wird das ein richtig, richtig heißer Tanz“. Lohne steigt am Sonntag mit einem Sieg auf – Atlas nur mit einem Triumph über Wildeshausen, falls der jetzige Tabellenführer verliert. Besonders prekär: Bei einem Lohner Remis und drei Delmenhorster Punkten gegen den VfL stünde das gleiche Punktverhältnis, unter Umständen sogar das exakt identische Torverhältnis (etwa bei einem Lohner 0:0 und einem 1:0 des SVA) zu Buche. „Und Bad Rothenfelde hat eine starke Mannschaft“, warnt Apostel. Gut möglich also, dass die Wildeshauser der Mannschaft von Trainer Jürgen Hahn erneut den Aufstieg vermasseln – wie 2015, als sich beide Teams am letzten Bezirksliga-Spieltag im Krandel trafen. Dem VfL reichte damals das 1:1 zum Landesliga-Aufstieg. „Ich habe schon vor Monaten gesagt, dass sich Delmenhorsts Aufstieg am letzten Tag gegen uns entscheidet“, erinnert Apostel. „Damals meinte ich aber auch, dass sich dann für uns die Frage des Klassenerhalts klärt, was jetzt leider nicht mehr eintrifft.“

ck