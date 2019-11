„Das war allenfalls der dritte Gang“

Sicherer Rückhalt: Mit ihren Paraden sorgte Torhüterin Christine Martinkowski dafür, dass der TV Neerstedt II in Halbzeit eins lediglich zweimal mit einem Treffer in Rückstand geriet. Foto: Büttner

Neerstedt – Auf ihre Torhüterinnen können sich die Regionsoberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt II verlassen. Mit ihren Paraden hatten Christine Martinkowski und Andrea Grashorn entscheidenden Anteil am 26:24 (13:10)-Erfolg über den Oldenburger TB.

„Wir können uns einmal mehr bei ,Chrissy‘ bedanken, dass wir in der ersten Halbzeit nur zweimal mit einem Tor in Rückstand geraten sind. Bei zwei oder drei Treffern, wären wir vielleicht hibbelig geworden“, lobte Trainer Tim Gersner seine Nummer eins. Andrea Grashorn hielt in der Schlussphase drei wichtige Bälle. Hätte sie die beiden Siebenmeter von Janna Speckmann (50.) und Selma Mühlbeyer (52.) sowie einen freien Wurf von linksaußen nicht entschärft, hätte sich der Tabellenzweite wahrscheinlich von einem, wenn nicht beiden Punkten verabschieden können.

Ohne ihre beiden privat verhinderten Rückraum-Routiniers Anna Görke und Miriam Pundsack taten sich die Grün-Weißen gegen den starken Aufsteiger zunächst schwer. „Vielleicht hat die Mannschaft den OTB auch ein bisschen unterschätzt“, mutmaßte Gersner. Denn die Gäste hatten von bis dato vier Spielen lediglich eins gewonnen. „Aber der OTB wird seine Punkte noch holen. Ich bin sicher, dass sich noch die eine oder andere Mannschaft aus der oberen Tabellenhälfte überraschen lassen wird“, ist Gersner überzeugt.

Während die Neerstedter 6:0-Deckung mit Janina Petko und Kim Rensberg im Innenblock recht ordentlich funktionierte, hatte der Tabellenzweite im Angriff Probleme. „Wir waren im Rückraum nicht druckvoll genug und haben zu wenig Tempo gemacht“, monierte Gersner. Erst nach einer Auszeit beim Stand von 9:8 (24.) konnte sich seine Crew bis zur Pause etwas absetzen (13:10).

Zu Beginn des zweiten Abschnitts zogen die Hausherrinnen zunächst weiter davon. Manuela Garms erhöhte auf 17:12 (35.). „Aber dann brechen wir aus unerklärlichen Gründen ein“, ärgerte sich Gersner. Erneut mangelte es dem Neerstedter Rückraum an Bewegung und Ideen. Dadurch konnte der OTB auf 16:17 (40.) verkürzen und schließlich durch Christin Saibel zum 18:18 (43.) ausgleichen.

Irgendwie schaffte es die Oberliga-Reserve dann aber doch, den Hebel umzulegen und das Tempo zu forcieren. Lynn Berger sorgte schließlich für die beruhigende 24:19-Führung (51.). Nach dem 26:21 (56.) von Janina Petko blieb Neerstedt in den letzten viereinhalb Minuten ohne Torerfolg, so dass Oldenburg das Resultat noch etwas knapper gestalten konnte.

„Sicher, wir haben die zwei Punkte geholt. Aber das war bei Weitem nicht das, was wir von der Mannschaft sehen möchten. Das war vom Tempo her allenfalls der dritte Gang. Wenn wir in den nächsten drei Spielen gegen die Spitzenmannschaften TvdH Oldenburg, HSG Blexen und VfL Rastede so auftreten, haben wir keine Chance“, meinte Gersner. mar