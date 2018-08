Allein Barenbrügges 3:3 ist das Eintrittsgeld wert

Landkreis - Die Stimmung beim Fußball-Kreisligisten FC Huntlosen ist im Keller. „Das war ein absolut mieser Tag“, sagte Trainer Maik Seeger nach dem 0:4 beim VfR Wardenburg. Aber auch das 3:3 zwischen dem TV Dötlingen und dem Harpstedter TB löste bei den Übungsleitern Markus Welz und Jörg Peuker keine Jubelsprünge aus.

VfR Wardenburg – FC Huntlosen 4:0 (2:0): Probleme beim Ballstoppen, Stellungsfehler, Aufmerksamkeitsdefizite – die Mängelliste bei den Gästen war ellenlang. Schon früh wussten die Wardenburger daraus Profit zu schlagen. Tim Conring (5.) und Nexhdet Berisha (9.) waren jeweils nach Angriffen über die rechte Huntloser Abwehrseite erfolgreich. Die frühe 2:0-Führung spielte den Gastgebern natürlich in die Karten. „Der Gegner war entschieden besser, aber bei uns fehlte auch der Pep sich dagegen zu wehren“, monierte Seeger. Während VfR-Keeper Thorben Engelbart keinen Ball halten musste, überwanden Frerk Schreiber (58.) und Nexhdet Berisha (63.) FC-Schlussmann Niko Eilks noch zwei weitere Male. „Zum Glück kommen jetzt englische Wochen, so dass wir keine Zeit haben, lange darüber nachzudenken“, blickte Seeger bereits voraus.

TV Dötlingen – Harpstedter TB 3:3 (1:0): Jörg Peuker wirkt zunehmend genervt. „Es ist jede Woche die gleiche Leier! Wir lassen wieder beste Chancen aus. Zur Halbzeit muss es 2:0 oder 3:0 für uns stehen, stattdessen heißt es 0:1“, ärgerte sich der HTB-Coach. Jonas Pleus, Marik Landgraf und Nils Klaassen schafften es nicht, die Kugel an Max-Philipp Schultz vorbeizubringen. „Er hat Dötlingen in der ersten Hälfte im Spiel gehalten“, lobte Peuker den gegnerischen Keeper. Neuzugang Schultz war kurzfristig zu seiner Pflichtspielpremiere gekommen, weil Patrick Stefan wegen einer Daumenverletzung beim Aufwärmen abwinken musste. Shqipron Stublla brachte die Platzherren im Anschluss an einen Eckstoß durch einen abgefälschten Schuss mit 1:0 in Führung (22.). „Unverdient und glücklich“, meinte Peuker. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Stublla per Konter auf 2:0 (55.), ehe Klaassen vom Anstoß weg mit einem leicht abgefälschten Schuss aus 18 Metern das 1:2 gelang (56.). „Irgendwie hat da wohl unsere Euphorie nachgelassen – anders kann ich mir das nicht erklären“, meinte Dötlingens Trainer Markus Welz. Anschließend setzte Mel Siegenthaler einen Freistoß zum 2:2 in den Knick (69.). Doch Dötlingen antwortete prompt und ging durch Johan Hannink wieder in Front – 3:2 (73.). Allerdings hatten die Harpstedter vor dem Treffer ein Foul an Matthes Barenbrügge gesehen. Doch Schiedsrichterin Nicole Kluth (VfL Stenum) ließ weiterlaufen. Der HTB bewies Nehmerqualität. Mit einem sehenswerten Schuss ins lange Eck besorgte Barenbrügge in der unterhaltsamen Partie den 3:3-Endstand (83.). „Allein der Treffer war das Eintrittsgeld wert“, schwärmte Peuker, der trotzdem „zwei verschenkten Punkten“ hinterher trauerte. „Natürlich ist es unglücklich, wenn man 2:0 und 3:2 führt und am Ende nur ein Unentschieden dabei rauskommt. Aber am Ende bin ich zufrieden, so wie es gelaufen ist“, bilanzierte Welz. - mar