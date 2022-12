Alfs zieht TV Neerstedt II den Zahn

Von: Sven Marquart

Teilen

Um Struktur bemüht: Mittelmann Jan Luca Adams (am Ball) versuchte vergeblich, das Neerstedter Spiel zu ordnen. © Tamino Büttner

Landkreis – Kräftig Lehrgeld haben die Regionsoberliga-Handballer des TV Neerstedt II beim 26:41 gegen die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg II gezahlt. Für den Harpstedter TB war gegen den SV Eintracht Wiefelstede mehr drin als das 28:28.

Harpstedter TB – SV Eintracht Wiefelstede 28:28 (16:17): Die Harpstedter erwischten einen miserablen Start und lagen schnell mit 2:9 (11.) in Rückstand. „Ich weiß nicht, was da los war. Die Zuordnung in der Abwehr stimmte nicht. Keiner hat ausgeholfen. Da war null Bewegung – wir haben uns ein ums andere Mal austanzen lassen“, ärgerte sich HTB-Coach Udo Steinberg. Und im Angriff schloss seine Crew immer wieder zu schnell ab. Doch nach Umstellung der Abwehr von einer 6:0- auf eine 5:1-Formation kämpften sich die Hausherren Stück für Stück heran und stellten durch das 16:17 durch Sören Meyer kurz vor der Pause den Anschluss her. Nach dem Seitenwechsel machte der HTB zunächst dort weiter, wo er in der ersten Halbzeit aufgehört hatte und legte eine 23:20-Führung (41.) vor. „Dann haben wir dreimal sinnlos aufs Tor geballert“, schimpfte Steinberg. Prompt lag Wiefelstede mit 24:23 (45.) vorn. „Am Ende können wir von Glück sagen, dass wir noch ein Unentschieden geholt haben. Aber eigentlich haben wir einen Punkt verloren“, erklärte Steinberg.

Stenogramm Harpstedter TB – SV Eintracht Wiefelstede 28:28 (16:17) Harpstedter TB: N. Döhle, Töllner - D. Döhle (5), Johannes (5), Gröper, H. Meyer (4), Hennken (6/2), Niemann, Siefjediers (3), Dietmann, Bovensmann (2), S. Meyer (1), Haake (1), Völsgen (1) Siebenmeter: HTB 2/2, SVE 7/6 Zeitstrafen: HTB 7, SVE 3 Schiedsrichter: Rainer Meyer/Nico Scholz Besondere Vorkommnisse: Rote Karte für Sören Meyer (Harpstedter TB) nach der dritten Zeitstrafe (60.)

TV Neerstedt II – HSG Grüppenbühren/Bookholzberg II 26:41 (15:23): Eine Viertelstunde konnte die Neerstedter Verbandsliga-Reserve das Kreisderby ausgeglichen gestalten. „Bis Mitte der ersten Halbzeit haben wir es ganz ordentlich gemacht“, bestätigte Betreuer Maik Haverkamp. Doch nach dem 7:9 (15.) durch Niclas Deeken brachen die Grün-Weißen dann komplett ein und reihten Fehlwurf an Fehlwurf. „Jan Dirk Alfs hat aber auch überragend gehalten. Er hat unseren jungen Spielern den Zahn gezogen – das muss man ganz klar so sagen“, lobte Haverkamp seinen alten Kumpel aus gemeinsamen Bezirksauswahl-Zeiten. Im Gegensatz dazu bekamen die Neerstedter Keeper Hendrik Voß und Finn Zirks kaum eine Hand an den Ball. „Allerdings war unsere Deckung grundsätzlich nicht gut“, nahm Haverkamp die Torhüter in Schutz. Die Fehler der Gastgeber nutzte die HSG zu einfachen Gegenstoßtoren und warf schon vor der Pause eine Acht-Tore-Führung heraus. Nach Wiederbeginn bäumte sich das Team von TVN-Coach Thomas Schuetzmann zwar noch einmal auf, musste aber alsbald erkennen, dass sich die routinierten Gäste das Match nicht mehr aus der Hand nehmen lassen würden. Im Gegenteil: Zeitweise dehnte die HSG ihr Polster sogar bis auf 17 Treffer aus (38:21/49.). „Dass wir in der ersten Halbzeit 23 Gegentore kassiert haben, sagt einiges aus. Wir müssen in der Deckung wesentlich aggressiver sein und das Spiel gegen so einen erfahrenen Gegner auch mal unterbrechen. Aber die HSG steht nicht umsonst da oben“, sagte Haverkamp.

Stenogramm TV Neerstedt II – HSG Grüppenbühren/Bookholzberg II 26:41 (15:23) TV Neerstedt II: Voß, Zirks - Quickert, Stau (2), Schrader (4), M. Steenken (2), W. Boyens (2), Bruns (1), Deeken (8/2), Adams (4), Lehner (2), Vosteen, Jacobs (1), H. Boyens HSG Grüppenbühren/Bookholzberg II: Alfs, Ludwig - Depperschmidt (2), Döhle (4), Behrens (5), Sprenger (1), Biedermann (8), Weete (3), Stolz (8), Uhlhorn (1), Hammler (8/1), Wehnert (1) Siebenmeter: TVN 3/2, HSG 2/1 Zeitstrafen: TVN 4, HSG 4 Schiedsrichter: Thomas Beckmann/Heinz Legal