„Ernüchterndes Wochenende“: Ahlhorner SV kann für Liga zwei planen

Von: Sven Marquart

Teilen

Letzte Chance vertan: Jan Hermes ist mit dem Ahlhorner SV in der nächsten Hallensaison nur noch zweitklassig. © Sven Marquart

Ahlhorn – Berlin war für die Erstliga-Faustballer des Ahlhorner SV diesmal keine Reise wert. Im Gegenteil: Durch die beiden 2:5-Niederlagen gegen die Hauptstadtclubs Berliner TS und VfK 01 Berlin ist Ahlhorns Abstieg aus dem Bundesliga-Oberhaus so gut wie besiegelt. Bei noch drei ausstehenden Partien hat das Schlusslicht allenfalls noch rechnerisch minimale Chancen auf den Klassenerhalt.

„Es hat nicht sollen sein“, sagte Ahlhorns frustrierter Spielertrainer Tim Albrecht nach dem „ernüchternden Wochenende“ in der Millionen-Metropole. Dabei war für den ASV in beiden Begegnungen durchaus was drin: Gegen die Berliner TS vergaben die Norddeutschen eine 2:0-Satzführung, gegen den VfK 01 Berlin lagen sie mit 1:0 und 2:1 nach Sätzen vorn.

Berliner TS – Ahlhorner SV 5:2 (8:11, 10:12, 11:9, 14:12, 11:5, 11:5, 11:7): „Gerade zu Beginn haben wir es sehr gut gemacht und die Bälle konsequent verwertet“, meinte Mittelmann Tim Albrecht, der von den Angreifern Jan Hermes und Christoph Johannes sowie Mats Albrecht und Andrej Macht in der Abwehr flankiert wurde. Auch im dritten Durchgang hatten die Ahlhorner zunächst die Nase vorn. „Eigentlich hätten wir mit einer 3:0-Führung in die Satzpause gehen müssen“, unterstrich Tim Albrecht. Stattdessen hieß es 2:1, „weil wir in den entscheidenden Momenten unsere Chancen nicht genutzt haben“, haderte der Nationalspieler. Im vierten Abschnitt habe sein Team dann „auch noch Pech bei einigen Schiedsrichterentscheidungen“ gehabt: „Da gab es zwei, drei Blocksituationen, die aus unserer Sicht falsch bewertet worden sind – dadurch sind wir dann aus dem Tritt gekommen.“ Zudem steigerte sich nun auch BTS-Angreifer Timon Lützow, der immer wieder mit kurz geschlagenen Bällen punktete, die der ASV nicht in den Griff bekam. Daran änderte auch die Hereinnahme von Niklas Hoffert für Mats Albrecht im siebten Satz nichts mehr. „Am Ende ist die Niederlage auch in dieser Deutlichkeit verdient“, erklärte Tim Albrecht.

VfK 01 Berlin – Ahlhorner SV 5:2 (6:11, 11:6, 9:11, 11:6, 11:7, 14:12, 11:7): Auch gegen den direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt begann der ASV sehr gut. „Jan hat kaum Chancen ausgelassen“, lobte Tim Albrecht Schlagmann Hermes. Doch erneut konnten die Männer aus der Gemeinde Großenkneten ihre Leistung nicht konservieren. „Das war ein Spiegelbild der Saison – und so reicht es dann nicht“, ärgerte sich Tim Albrecht. Natürlich sei der Frust groß, bekannte der 30-Jährige. „Jetzt wollen wir uns vernünftig aus der Liga verabschieden. Wir haben noch drei Spiele, von denen wir mindestens eins gewinnen wollen.“ Und in der kommenden Hallensaison gehe es dann darum, „schnellstmöglich in die erste Liga zurückzukehren“. Auf dem Feld hatten die Ahlhorner nach dem Abstieg 2021 im vergangenen Sommer den sofortigen Wiederaufstieg in die Beletage des deutschen Faustballs geschafft.