Albrecht schlägt nach Ahlhorns 0:5 Derbydebakel Alarm

Von: Sven Marquart

Teilen

Schalter umgelegt: Tom Hartung und der TV Brettorf hatten das Heimspiel gegen den SV Armstorf ab dem siebten Satz voll im Griff. © Uwe Spille

Landkreis – Auf dieses zweifelhafte „Geschenk“ am Vorabend seines 30. Geburtstags hätte Tim Albrecht sehr gut verzichten können. „Das war auch eher ein Schlag mit der Rute“, sagte der Spielertrainer des Faustball-Erstligisten Ahlhorner SV nach dem 0:5-Derbydebakel gegen den SV Moslesfehn und dem Sturz ans Tabellenende. Dagegen thront der TV Brettorf nach dem 5:3 über den SV Armstorf weiterhin ungeschlagen an der Tabellenspitze.

Ahlhorner SV – SV Moslesfehn 0:5 (5:11, 4:11, 6:11, 6:11, 4:11): Tim Albrecht mochte nichts beschönigen. „Die Niederlage ist deutlich, aber auch in dieser Höhe gerechtfertigt“, nahm der Nationalspieler kein Blatt vor den Mund. Die Partie gegen den zuvor ebenfalls noch sieglosen Neuling vom Küstenkanal sei „ein Spiegelbild der ersten vier Spiele“ gewesen. Obwohl sich die Ahlhorner mit den Gästen auf Augenhöhe wähnten, bekamen sie zu keinem Zeitpunkt Zugriff. „Trotz der Wichtigkeit fehlte auf allen Positionen die Einstellung“, schlug Albrecht Alarm. Kurzfristig mussten die Hausherren auf ihren Schlagmann Jan Hermes verzichten, den ein Magen-Darm-Infekt außer Gefecht gesetzt hatte. Anstelle des etatmäßigen Hauptangreifers begann Tim Albrecht selbst vorne links als Rückschläger. Christoph Johannes servierte von rechts die Angaben. Die Abwehrreihe bildeten Erik Grotelüschen, Mats Albrecht und Andrej Macht.

Der ASV erwischte sogar einen guten Start und legte im ersten Satz eine 5:2-Führung vor. „Wir haben gespielt wie aus einem Guss und die ,Mossis‘ konsequent an der Angabe gehalten“, berichtete Tim Albrecht. Doch für ihn völlig unverständlich, verlor seine Crew den Faden, entfachte kaum noch Druck und bekam die Bälle dann postwendend um die Ohren gehauen. So ging es im zweiten Durchgang nahtlos weiter. Mitte des Abschnitts machte Grotelüschen Platz für Ole Kaltenhauser, und Tim Albrecht wechselte auf seine angestammte Position im Zentrum. „Ole hat es recht ordentlich gemacht“, meinte der Weltmeister. Doch im Duell mit Moslesfehns Florian Würdemann hatte Ahlhorns Nachwuchsangreifer wenig zu bestellen. Ab dem vierten Satz kam dann beim ASV Anton Brod hinten links zum Einsatz. Für ihn hatte Johannes das Feld geräumt. Nach kaum mehr als einer Stunde Spielzeit machte Moslesfehn dann den Sack zu. „Ich glaube, wir hätten auch neun Sätze spielen können – die wären alle an Moslesfehn gegangen. Das war von der Einstellung einfach zu wenig“, erklärte Albrecht. Keine guten Aussichten für die anstehenden Begegnungen mit den DM-Aspiranten Berliner TS und TSV Hagen 1860. „Vielleicht können wir ja eine Alles-oder-nichts-Mentalität entwickeln und dann locker aufspielen. Wenn wir den Kopf in den Sand stecken, bräuchten wir gar nicht mehr anzutreten“, sagte Tim Albrecht.

TV Brettorf – SV Armstorf 5:3 (11:5, 10:12, 11:5, 11:7, 10:12, 8:11, 11:8, 11:6): Nach dem 5:3-Hinspielsieg seines Teams hatte Brettorfs Trainer Klaus Tabke für das zweite Aufeinandertreffen mit dem SV Armstorf erneut eine ausgeglichene Partie erwartet. Und so kam es auch. „Man hat gesehen, dass Armstorf heiß darauf war, uns zu schlagen“, sagte Tabke. Er setzte in allen acht Sätzen auf Malte Hollmann (Rückschlag) und Hauke Rykena (Angaben) im Angriff sowie Marcel Osterloh, Hauke Spille und Tom Hartung in der Abwehr. Nach gutem Beginn (11:5) musste der Spitzenreiter den Satzausgleich hinnehmen (10:12) und ging dann mit einer 2:1-Führung (11:5) in die erste Pause, die er nach Wiederbeginn ausbaute (11:7).

Im fünften Durchgang gerieten die Gastgeber nach dem 3:1 völlig aus der Spur. Trotz des 3:9-Rückstandes egalisierten sie zum 10:10. Beim Stand von 10:11 hatten die Brettorfer die Chance zum erneuten Ausgleich. „Leider haben wir uns für die Aufholjagd nicht belohnt. Der Ball lag gut, allerdings hat Hauke Rykena den ins Aus geschlagen“, bedauerte Tabke. Auch Satz sechs ging an den Tabellenvierten aus dem Landkreis Cuxhaven. „Aber nach der zweiten Pause haben wir das Spiel dann klar im Griff gehabt“, sagt Tabke, der seine Schützlinge nun auch „mit dem nötigen Zug“ zu Werke gehen sah: „So lange sie es hinkriegen, in den entscheidenden Momenten den Schalter umzulegen, kann ich damit leben.“