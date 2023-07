Tim Albrecht peilt sein zweites WM-Gold an

Von: Sven Marquart

Voll fokussiert: Tim Albrecht will mit der deutschen Faustball-Nationalmannschaft bei der Heim-WM in Mannheim erneut den Titel gewinnen. © Faustball Deutschland

Mannheim/Ahlhorn – Tim Albrecht hat „lange darauf hingefiebert“. Nun geht es endlich los: Am Samstag startet der Zuspieler des Ahlhorner SV mit dem deutschen Nationalteam in die Faustball-Weltmeisterschaft in Mannheim. Die Crew von Bundestrainer Olaf Neuenfeld hat sich den erneuten Titelgewinn zum Ziel gesetzt. „Alles andere wäre nicht glaubwürdig“, bestätigt Albrecht.

Bereits am Mittwoch hatte sich der 30-jährige Wildeshauser auf den Weg gen Süden gemacht. Allerdings stand zunächst noch ein Zwischenstopp im nordrhein-westfälischen Vormwald auf dem Programm. Dort bestritt der Weltmeister am Donnerstag neben einer Trainingseinheit auch ein Drei-Nationen-Turnier mit den Teams aus Argentinien und den USA. Am Freitag geht es dann weiter nach Mannheim.

Die Vorrunde und die Qualifikationsspiele werden zunächst im 7000 Zuschauer fassenden Rhein-Neckar-Stadion ausgetragen. Die Finalspiele steigen dann in der SAP-Arena, wo sonst die Handballer der Rhein-Neckar Löwen und die Eishockey-Cracks der Adler Mannheim ihre Heimspiele austragen. In der Halle, die 12 500 Fans Platz bietet, wird eigens für die Faustball-WM ein Naturrasen verlegt. Bislang wurden schon 25 000 Eintrittskarten abgesetzt. „In der ausverkauften SAP-Arena zu spielen, ist ein besonderes Highlight“, schwärmt Albrecht.

Zunächst einmal muss das deutsche Team aber die Vorrunde überstehen. Gespielt wird in vier Vierergruppen. „Wir haben eine ganz gute Gruppe erwischt“, findet Albrecht. Deutschland bekommt es zum Auftakt mit Namibia zu tun (Samstag, 22. Juli, 14 Uhr). „Namibia hat bei der letzten WM gezeigt, dass sie mithalten können – deshalb dürfen wir uns nicht zu sicher sein“, warnt Albrecht. Anschließend wartet die Schweiz (Sonntag, 23. Juli, 19 Uhr). „Das ist der stärkste Gruppengegner. Wir haben zigmal gegen die Schweizer gespielt, deshalb wissen wir, wie wir spielen müssen“, erläutert Albrecht. Zum Abschluss geht es dann gegen Italien (Montag, 24. Juli, 10 Uhr).

In der K. o.-Runde könnte es dann zu Duellen mit den vermeintlich schärfsten Titelkonkurrenten Brasilien und Österreich kommen. „Die sind noch einen Tick stärker als die Schweiz“, weiß Albrecht, der sich die Aufgaben auf der Mittelposition mit Kapitän Fabian Sagstetter teilen wird.

Die deutsche Mannschaft ist im Faustball das Maß aller Dinge. Seit 1968 gab es 15 Weltmeisterschaften. Zwölfmal ging Gold an Deutschland – zuletzt dreimal in Folge. Beim Titelgewinn 2019 im schweizerischen Winterthur jubelte auch Albrecht ganz oben auf dem Siegerpodest. Bei der Heim-WM könnte der dreimalige World-Games-Sieger und zweifache Europameister seine erfolgreiche Karriere krönen. Seine Zukunft im Nationalteam lässt der gebürtige Oldenburger offen. „Erstmal liegt der Fokus voll auf der WM. Ob ich weitermache, entscheide ich danach“, erklärt Albrecht.

Alle WM-Spiele werden im Livestream auf www.fistball.tv übertragen. Sollte das deutsche Team das Finale erreichen, ist sogar eine Liveübertragung im SWR-Fernsehen geplant.