Albrecht komplettiert Titelsammlung

Ahlhorn – Die Titelsammlung ist komplett! Nachdem Tim Albrecht mit der deutschen Faustball-Nationalmannschaft je zweimal die Europameisterschaft (2016 und 2018) sowie die World Games (2013 und 2017) gewonnen hatte, darf sich der Zuspieler des Erstligisten Ahlhorner SV nun auch Weltmeister nennen. Bei der WM im schweizerischen Winterthur holte die Crew von Bundestrainer Olaf Neuenfeld durch den 4:0 (11:4, 11:4, 11:9, 11:5)-Finalerfolg über Österreich die Goldmedaille. Nicht erst seit diesem zwölften Triumph bei der insgesamt 15. WM-Auflage ist Deutschland Rekordweltmeister. Bronze sicherte sich Brasilien durch das 4:0 (11:8, 11:9, 11:8, 11:9) über die Schweiz.

„Es fühlt sich sehr gut an Weltmeister zu sein! Das ist ein tolles Erlebnis. Ich bin total glücklich, dass wir für den Riesenaufwand mit dem Titel belohnt worden sind“, jubelte Tim Albrecht nach einer langen Partynacht. Zunächst hatten der 26-Jährige und seine Teamkollegen noch im Trikot jede Menge Glückwünsche entgegen genommen. Dann wurde in der Kabine und im Festzelt weitergefeiert. Die stimmungsvolle Faustball-Fete endete laut Albrecht „irgendwann zwischen fünf und sechs Uhr“ in einem Club in Winterthurs Innenstadt. „Wir haben gut durchgezogen, aber man wird ja auch nicht alle Tage Weltmeister“, meinte der Ahlhorner grinsend.

Dabei störte es ihn auch nicht im Geringsten, dass ihm in den letzten drei Turnierspielen lediglich die Zuschauerrolle geblieben war, nachdem er in den ersten vier Partien immer Einsatzzeit bekommen hatte. „Ich hätte natürlich gerne gespielt und gezeigt, was ich drauf habe. Trotzdem bin ich nicht enttäuscht“, erklärte Albrecht. In den entscheidenden Begegnungen vertraute Nationalcoach Neuenfeld seinem Superstar Patrick Thomas (TSV Pfungstadt) und Lukas Schubert (VfK 01 Berlin) im Angriff sowie Kapitän Fabian Sagstetter (TV Schweinfurt-Oberndorf), Jonas Schröter und Ajith Fernando (beide TSV Pfungstadt) in der Abwehr und wechselte kaum noch. „Das war absolut in Ordnung so. Wenn es so gut läuft, muss man es auch durchziehen“, zeigte Albrecht Verständnis für die Personalentscheidungen des Bundestrainers.

Nachdem sich der Titelverteidiger im Halbfinale mit 3:0 (11:6, 15:14, 11:3) gegen Gastgeber Schweiz durchgesetzt hatte, wartete im Endspiel erneut der Dauerrivale aus Österreich. Beim 3:1 im Vorrundenspiel hatte Deutschland den einzigen Satz im gesamten Turnierverlauf abgegeben. Im Finale bot der Rekordweltmeister vor 5819 Zuschauern im Stadion Schützenwiese eine bockstarke Vorstellung und ließ den Österreichern nicht den Hauch einer Chance.

„Wie Patrick Thomas mit dem Druck umgeht, der auf ihm lastet, und in jedem Spiel seine Bestleistung abruft, ist einfach nur beeindruckend“, lobte Albrecht den deutschen Schlagmann. Als dessen österreichisches Pendant Karl Mühllehner beim zweiten Matchball die Leine traf, kannte der Jubel im deutschen Lager keine Grenzen. „Das kann man gar nicht in Worte fassen“, strahlte Albrecht. mar