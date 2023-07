Tim Albrecht ist dankbar für jede Minute

Von: Sven Marquart

Teilen

Verschworener Haufen: Die deutsche Faustball-Nationalmannschaft um den Ahlhorner Tim Albrecht (Fünfter von rechts) motiviert sich für das WM-Viertelfinale gegen Chile. © Moritz Kaufmann

Mannheim/Ahlhorn – Ganz entspannt saß Tim Albrecht Donnerstagmittag auf der Tribüne des Mannheimer Rhein-Neckar-Stadions und verfolgte die Platzierungsspiele bei der Faustball-Weltmeisterschaft. Der Zuspieler vom Ahlhorner SV und seine Teamkollegen aus der deutschen Nationalmannschaft konnten einen weiteren spielfreien Tag genießen, nachdem sie am Vorabend im Viertelfinale Chile mit 3:0 (11:5, 11:7, 11:1) besiegt hatten und auch in ihrer vierten WM-Partie keinen Satzverlust hinnehmen mussten.

Im Halbfinale trifft die Crew von Bundestrainer Olaf Neuenfeld an diesem Freitag, 18 Uhr, auf die Auswahl Brasiliens, die sich mit 3:0 gegen Italien durchgesetzt hatte. Das zweite Halbfinale bestreiten ab 20.15 Uhr die Schweiz (nach 3:0 gegen Argentinien) und Österreich (3:0 gegen Dänemark).

Vor 3000 Zuschauern glänzten die Chilenen in der Anfangsphase mit starken Abwehraktionen. „Wir wissen, dass Chile gut Faustball spielen kann. Sie haben ihr bestes WM-Spiel gemacht und standen vor allem defensiv sehr gut“, lobte Albrecht die Südamerikaner. Der 30-jährige Wildeshauser erlebte die Partie zunächst an der Bande, während Kapitän Fabian Sagstetter auf der Mittelposition beginnen durfte.

Doch je länger die Partie dauerte, desto mehr zeigte der Titelverteidiger seine Klasse. Vor allem Schlagmann Patrick Thomas präsentierte sich in toller Verfassung. Beim Stand von 8:0 im dritten Satz kam dann auch noch Albrecht zu seinem 39. A-Länderspiel. „Ich freue mich immer, wenn ich zum Einsatz komme – ich bin dankbar für jede Minute“, erklärte der Physiotherapeut. Er hofft, dass er auch bei den bevorstehenden Medaillenspielen in der SAP-Arena „zumindest einen kurzen Auftritt“ haben wird: „Das wird für Mannschaften und Fans ein Riesenerlebnis – eine richtig schöne Geschichte!“

Auf dem Rasen in der mehr als 10 000 Zuschauer fassenden Multifunktionshalle bleiben den Teams dann nur 15 statt der sonst üblichen 45 Minuten zum Aufwärmen. Die knappe Zeit will vor dem Halbfinalduell mit dem zweifachen Weltmeister Brasilien gut genutzt werden. „Wir sind zwar wieder Favorit, aber das wird bestimmt ein sehr emotionales Spiel. Gabriel Heck schlägt sehr variabel – da müssen wir auf alles gefasst sein“, warnt Albrecht. Wenn nicht, könnte sich der zwölfmalige Champion sonst am Samstag im Spiel um Platz drei (13 Uhr) und nicht im Finale (15.30 Uhr) wiederfinden . . .

Rasen liegt, Kulisse wächst: SAP-Arena ist bereit für WM-Finalspiele Wo sonst die Handballer der Rhein-Neckar Löwen über das Parkett laufen und die Kufen-Cracks der Adler Mannheim über das Eis flitzen, dominiert seit Donnerstag sattes Grün. In weniger als zehn Stunden wurde in der Mannheimer SAP-Arena der Rollrasen verlegt, auf dem an diesem Freitag und Samstag der Faustball-Weltmeister ermittelt wird. Damit sorgt das Turnier für ein absolutes Novum: Erstmals in der Geschichte der Sportart werden WM-Finalspiele indoor auf Naturrasen ausgetragen. Der WM-Rasen war am Donnerstagmorgen bei der Firma Büchner Fertigrasen im südhessischen Lampertheim abgeschält und direkt nach der Ernte auf Lastwagen verladen worden. Rund 15 Minuten dauerte die Fahrt zur Multifunktionshalle. Jede der angelieferten Rollen war zwölf Meter lang und 1,20 Meter breit. „Durch die Großflächigkeit und Schwere werden die einzelnen Rollen wie ein Teppichboden liegen und sich nicht mehr bewegen“, erläuterte Rasenexperte Thomas Büchner während eines Rundgangs mit knapp drei Dutzend Pressevertretern. Nicht nur der Untergrund, sondern auch die Kulisse in der SAP-Arena werden einzigartig. „Wir nähern uns mittlerweile den 10 000 Zuschauern pro Tag“, freute sich WM-Geschäftsführer Sönke Spille.