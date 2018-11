Tim Albrecht freut sich über einen „Start nach Maß“

Brettorf/Ahlhorn - Von Sven Marquart. Perfektes Wochenende für die Erstliga-Faustballer des Ahlhorner SV: Nach dem 5:2-Derbysieg beim TV Brettorf gewannen die Mannen um Spielertrainer Tim Albrecht ihr Heimspiel gegen den VfL Kellinghusen mit 5:1 und übernahmen mit nunmehr 6:0 Punkten die Tabellenführung. „Das sieht ganz gut aus! Ein Start nach Maß – damit lässt sich arbeiten“, freute sich Tim Albrecht.

TV Brettorf – Ahlhorner SV 2:5 (8:11, 9:11, 11:9, 11:5, 9:11, 4:11, 9:11): Brettorfs Trainer Klaus Tabke hatte sich für Hauke Rykena und Vincent Neu als Angriffsduo entschieden. Dafür blieb Kapitän Malte Hollmann zunächst draußen. „Hauke schlägt die besten Angaben und ist den anderen beiden beim Block ein Stück voraus, weil er auch mal voll durchzieht. Vincent macht zwischendurch auch mal verrückte Sachen – ich denke, dass war die richtige Entscheidung“, erläuterte Tabke. Trotzdem gingen die ersten beiden Sätze jeweils knapp an die Gäste. „Wir sind gut reingekommen, haben clever gespielt, und Christoph Johannes hat mit seinen Angaben viel Druck erzeugt“, bestätigte Tim Albrecht. Doch die Hausherren kämpften sich in die Partie und verkürzten auf 1:2 in den Sätzen.

Nach der Pause marschierte Brettorf über 5:1 und 9:4 dem Satzausgleich entgegen. „Wir haben uns zu viele Kurze gefangen und hatten kein Mittel dagegen“, analysierte Tim Albrecht, für den nun dessen Bruder Mats spielte. Die Mittelposition hatte Paul Barklage übernommen.

Das Derby stand jetzt auf der Kippe. Im fünften Durchgang führte der ASV bereits mit 7:2, doch plötzlich hieß es 9:8 für Brettorf. Aber mit ihrer Routine und Erfahrung holten sich die Ahlhorner das 11:9 und damit die erneute Satzführung. „Wenn wir den fünften Satz gewonnen hätten, wäre es für Ahlhorn noch schwerer geworden“, war sich Tabke sicher. Stattdessen verlor seine Crew auch den sechsten Abschnitt, und zwar deutlich mit 4:11. Beim Stand von 2:6 war Malte Hollmann für Hauke Rykena in die Partie gekommen. Der siebte Satz verlief dann wieder völlig ausgeglichen, wurde aber ebenfalls Beute des ASV. Zum wiederholten Male waren den Brettorfer Youngsters in der entscheidenden Phase ein paar Eigenfehler zu viel unterlaufen.

Richtig zufrieden war Christoph Johannes trotzdem nicht. „Phasenweise haben wir zu unkonzentriert gespielt, aber am Ende zählt nur der Sieg“, bilanzierte Ahlhorns Hauptangreifer.

„Wir sind in gewissen Situationen noch zu grün hinter den Ohren“, meinte Tabke. Dennoch habe seine Mannschaft „sechs richtig gute Sätze abgeliefert“ und dem ASV „einiges abverlangt“.

Ahlhorner SV – VfL Kellinghusen 5:1 (11:7, 11:9, 12:10, 5:11, 12:10, 11:9): Gegenüber der durchwachsenen Leistung im Derby machten die Ahlhorner laut Tim Albrecht diesmal „ein richtig gutes Spiel“ und zeigten eine „deutliche Steigerung auf allen Positionen“. Im Angriff agierte Sören Dahms an der Seite von Christoph Johannes. Die Abwehrreihe bildeten Erik Grotelüschen, Tim Albrecht und Andrej Macht. Weil Paul Barklage berufsbedingt fehlte, kam Nachwuchsakteur Macht zu seinem Saisondebüt. „Andrej hat das sehr gut gemacht“, lobte Tim Albrecht den 19-jährigen Defensivmann.

Die Gastgeber machten von Beginn an Druck und ließen den VfL nicht zur Entfaltung kommen. Bei den Schleswig-Holsteinern agierte der an der Schulter verletzte Angreifer Rouven Kadgien in der Mitte. Sein Vertreter Sascha Heidrich machte zwar einen ordentlichen Job. „Aber wir haben seine Angaben gut entschärft“, meinte Tim Albrecht nach dem überzeugenden Auftritt. Nachdem der ASV die ersten beiden Sätze eingetütet hatte, führte Kellinghusen im dritten Durchgang bereits mit 8:4 und 10:8. Doch die Ahlhorner bogen den Abschnitt noch um. „Das war Gold wert“, betonte Tim Albrecht.