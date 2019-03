Ahlhorner SV verliert Spiel um Platz drei

TV Brettorf spielt bei DM frech auf

+ © DFBL/Den Dulk Spektakuläre Flugeinlage: Der Einsatz von Ahlhorns Paul Barklage blieb im Spiel um Platz drei jedoch unbelohnt. © DFBL/Den Dulk

Brettorf/Ahlhorn – Wieder nichts! Die Faustballer des Ahlhorner SV müssen weiter auf ihre erste DM-Medaille seit 2013 warten. Damals gewann der ASV bei der deutschen Hallenmeisterschaft in Coburg Bronze. Sechs Jahre später hätte die Durststrecke in Mannheim enden können. Doch wie schon 2018 an selber Stelle mussten sich die Ahlhorner erneut mit dem undankbaren vierten Platz begnügen. Nachdem sie im Vorjahr dem Landkreisrivalen TV Brettorf im Spiel um Rang drei unterlegen waren, mussten sie diesmal Gastgeber TV Käfertal nach dem 1:3 (11:8, 10:12, 7:11, 9:11) im kleinen Finale beim Jubeln zusehen.